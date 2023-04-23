又是一年三月三（下）

看到這奇異 景致，兒子當即拋棄了我的「初衷」：「我不放你做的八卦風箏，我要放那邊商販賣的好看風箏。」架不住兒子的纏磨，我跟著他來到風箏售賣小攤前。富有經營頭腦的小商販馬上展露一臉笑容：「小朋友，你喜歡啥樣的風箏？」不知愁滋味的兒子當即把手一指：「我喜歡你手裡放的大老鷹！」

我順著商販手中放線往上瞧。好傢伙！一隻活靈活現的「大老鷹」悠然自得地飄在天空，而且雄居所有風箏之上，目睹者無不喝彩。既然兒子已經定了貨，當老子的咋好意思不掏錢？於是，略有所思地掏出了三十五元人民幣。

兒子成為大老鷹風箏主人。他雙手擎著線板，臉上樂開了花，小板牙一次次露出來。只見他一會兒纏線，把大老鷹拽到跟前仔細觀瞧；一會兒迅速放線，讓大老鷹重回天空。不停地纏線、放線，不住口地歡笑。我站在一旁觀瞧欣賞，一時猶如回到童年，沒有一絲雜念，有的只是飄飛與高遠，爽心與愜意。太陽偏西了，架不住肚子咕咕叫，兒子才鳴鑼收兵。

隨後的周六和周日，我們爺倆朝聖一般，在風景如畫的渾河堤壩上，與翱翔藍天白雲間的大老鷹一起度過。更令人欣喜，陪兒子到堤壩再次放飛大老鷹時，一幕壯觀奇景飄進眼簾：一只頎長的蜈蚣風箏飄蕩藍天，讓所有的風箏皆黯然失色。我擎著羨慕和讚嘆，移步到蜈蚣風箏主人跟前，眼睛頓時一亮，放牧者竟是我熟識的趙老爺子。

趙老放風箏已有幾十年歷史，退休 後更是把放風箏當作歡度晚年的一大樂事。時下他家裡已成了風箏製造廠和存放倉庫，每次放風箏時，他都攜帶十只八只風箏輪著放。說到蜈蚣風箏，趙老爺子臉上綻開花瓣：「我已有了兩只小蜈蚣風箏，放過幾次了，去年放飛時還被記者拍了照上了報紙呢！現在的蜈蚣風箏比頭兩只大一些，總長三十三米，六十六節，是專門為慶賀我六十六歲生日特製的，哈哈！」

爽朗的笑聲和著溫馨的暖風飄蕩開來，聽到這笑聲，看到飄飛的蜈蚣風箏，遊人們像流淌的河水，紛紛匯聚到趙老爺子身旁。

一隻活靈活現的蜈蚣，無數隻蝴蝶、小燕、蜻蜓、老鷹……，把家鄉的天空裝點成一幅精美絕倫的圖畫。這幅畫，是民眾童心童趣的展示，是百姓舒爽心境意緒的映現，是家鄉人民安穩和諧快樂生活的大寫意。

光陰似箭，三十餘載時光流逝。如今，兒子已在海外安家落戶，我和妻子與兒子一家人團聚也有七個年頭。棲身異國他鄉，受新冠病毒疫情 的襲擾與影響，我與妻子近四年未返鄉，未看到風箏飛滿天景致了。但家鄉三月三蒼穹民眾繪製的風箏畫，已深深地印刻腦海，且時常在香甜夢中映現。

➤➤➤又是一年三月三（上）