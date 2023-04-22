《老物件情懷》串珠白兔

可愛的串珠兔子。

外子和妹夫生肖都屬兔，今年正巧逢兔年。讓我想起我家玻璃櫥櫃裡，有兩隻可愛的串珠兔子，至今仍珍惜保留、完整如新。

在十二生肖中以兔子最可愛，兔毛潔白柔軟，個性又溫馴，是人見人愛、討人喜歡的動物。在神話故事裡，有玉兔搗藥的故事。傳說月亮中有一隻兔子，渾身潔白如玉，被稱為玉兔；這隻玉兔拿著玉杵，跪地搗藥煉成長生可成仙的蛤蟆丸。

古人視兔子為吉祥物，也是機敏和幸運的的象徵，隱含著豐富的文化內涵，給人間帶來美好的期盼。久而久之，玉兔成了文人筆下的詩句，如李商隱「月夕」中有句「兔寒蟾冷桂花白，此夜嫦娥應斷腸」；李白「古朗月行」：「白兔搗藥成，問言與誰餐。」這個傳說增添了我童年許多美麗的色彩及暇思，也一直深愛著小白兔。

記得三十多年前，二姊與二姊夫隨旅行團來美西玩，後來脫隊來我家小住幾天。她千里迢迢送來了串珠天鵝、小白兔、招財貓、福娃，讓四姊和我挑選。因外子生肖屬兔，所以成了我的首選，四姊挑了招財貓、福娃，當時我很好奇是怎麼把珠子黏貼上去的。

記憶裡，二姊只會縫縫補補，和做些小孩子的簡單內衣內褲，絕對想像不出她能做出如此精緻細膩的串珠。婚後她一頭栽入油鹽醬醋裡，過著鍋鏟尿布齊飛的日子，直到孩子大了都上學了，一下子無事可忙，精神上失落了重心而鬱悶不樂。

二姊開始抱怨指頭僵硬，醫生建議她做些多讓手指頭活動的手工藝，可以促進血液環循。正巧當時正在台灣風行摺紙手工，於是她也加入學習的狂潮中，摺天鵝、摺鳳梨……，日也摺，夜也摺，忘寢廢食，摺出興趣來。後來又開始用珠子串成小兔、福娃、天鵝，工巧又唯妙唯肖，讓人愛不釋手。二姊心細又耐磨，做事不馬虎，邊學邊做，慢慢理出竅門，做出來的成品有專業水準，人人讚賞，她潛在的天分才被發覺。

前些日，在Line問起二姊，她的白兔是怎麼完成？如何黏貼上去的？她說：不是把珠子黏貼上去的，而是用針線把珠子串好才一串串沾黏膠。買來時袋內裝有小珠子、保麗龍兔子模型、眼珠、白鬍鬚、紅緞帶，小釘鐺、黏膠。

說明書上只說：用針線把珠子串好，才一串串沾黏膠黏住。沒有示範品，老闆只賣材料也不懂如何做，真是難倒了二姊。保麗龍兔子模型沒凹槽又無點線，兔子各部位要凹凸有致，珠子比例要對稱，做出來的完成品還得兼顧立體感，除了花心思更考驗自己的耐性。二姊幾經研究後才理出自己便捷的方法，長七吋、高五吋、身圍八吋的白兔終於在二姊的巧手下大工完成。

二姊今年八十八歲，仍耳聰目明，戴著老花眼鏡，終日與心愛的縫紉機為伍，喜愛摺紙、串珠子、縫布帽，及沉浸在拼布手提包的製作樂趣裡。二姊常說：「幸好有這種嗜好及樂趣，精神有寄託，生活也有了重心，日子過得很踏實。忙著構思、畫板圖、加上創意，動腦又動手才不致痴呆。」很慶幸在她身上找不到慌悶。

誰說老來等死，此言差矣！夕陽的餘暉最美，老來也能活出樂趣和有意義的人生。