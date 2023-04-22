又是一年三月三（上）

農曆年後，觀瞧飾有大紅福字的兔年掛曆，又一個讓人歡悅的日子──農曆三月三日。宛若一點星火點燃乾柴，我的思緒瞬間躍上蒼穹，飛往遙遠的東北區域，降落在家鄉母親河渾河岸邊。過往時節，風箏飛滿天的絢麗風景，以及我童年和兒子幼時熱戀此地，放牧五彩風箏之往事，儼然老電影 回放一般浮現眼前。

上世紀九○年代初，跟隨大陸改革開放腳步，我的家鄉開始熱火朝天地建設城區。先在母親河兩岸興建了整齊堅固的水泥堤壩，雜亂的河床一下子寬闊舒爽起來。接著重建、興建了葛布、將軍、永安、新華、長春、天湖六座大橋，並在各橋梁下水域安裝了橡膠壩，蓄積的河水變成一塊塊清澈透明水面。

與此同時，當地政府又在渾河兩岸實施綠化美化：種植花草樹木，修建遊船碼頭，安裝健身 器材和供遊人歇息的亭廊坐凳。渾河兩岸堤壩變成了濱河公園，河水滿槽、空氣濕潤、地域開闊、環境幽雅，引來無數隻水鳥覓食嬉水安家，也吸引當地民眾節假日、茶餘飯後到此散步、觀光 、垂釣、遊玩。

其中，眾多民眾把情思寄予藍天，快樂地放飛自製的、購買的五彩風箏，其景致映襯了歌謠「又是一年三月三，風箏飛滿天」的雋永韻味。

我從小就喜愛放風箏。還在六○年代末，渾河堤壩雜草樹棵叢生，垃圾堆積如山，到處呈現一派荒涼破敗景象時，適逢春天蒞臨，我便和小伙伴們捧著自製的長條、方塊、三角、五星等簡易風箏，跑向渾河堤壩放飛。

此時，儘管家鄉的春天大都姍姍來遲，大地尚在冰凍，寒風還在吹拂，但我們依然陶醉在三月三的藍天白雲下，邊放牧寄托高遠意願的風箏，邊翹首藍天遠望迎接回歸的雁陣。每年都玩樂到草木吐綠，百花盛開。

娶妻生子之後，我鍾愛放風箏之興趣依然濃烈如初。記得兒子八歲那年，農曆三月三來臨了，渾河兩岸堤壩上再度飄飛起瑰麗的風箏。目及蒼穹的多彩風景，兒子和我一起雀躍成小鹿，周日一大早，捧著自製的八卦風箏，奔向渾河北岸堤壩。

渾河堤壩上一派春光明媚，生機盎然。但見一只只形態各異、五顏六色的風箏像一朵朵綺麗的花朵，在湛藍的天空中綻放。漂亮的蝴蝶、素雅的老鷹、玲瓏的小燕、精緻的蜻蜓，此外還有金魚、海鷗、飛機、三角……，每一只風箏都是那樣的活靈活現，栩栩如生。

放牧風箏者有天真活潑的少年兒童，有熱戀中的俊男靚女，有幸福和諧的三口之家，還有人數眾多的年過花甲、兩鬢生霜老者……，無論孩子、大人、老者，皆是春風滿面，神采飛揚地放牧著多姿多彩的心願和高遠的憧憬；而每個放風箏者，身旁都聚集著多個仰望風箏的觀賞員和點評者。

➤➤➤又是一年三月三（下）