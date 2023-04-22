許多年前，我半工兼職的公共圖書館 館長眼見社區遷入了大量的亞洲移民 ，於是忙著轉撥經費，添購了亞洲語言的書報雜誌；其中因為中國移民占大多數，訂購的中文刊物比例更多些。

館長特別在館內一樓諮詢台的東北方英文報章雜誌區，騰出一角增設書架、添置桌椅沙發，為的是提供這些新移民一個安靜舒適的空間，能讀到他們熟悉的語文。看到圖書館對新移民的重視，我真是心存感激，而且因為當時我也參與了雜誌報章的選購作業，能為自己同胞盡份力，很是欣慰。

靠著圖書館在社區的大力宣傳，一傳十，十傳百地傳遞消息，漸漸的，每天都有同胞來閱讀當日的報紙、新到的雜誌，或借閱書刊；有單獨來的，有結伴來的，認真安靜地閱讀。有人還跑來請我轉告館長，謝謝照顧到他們對知識和資訊的需求，而且還能簡體和繁體中文書籍兼備。看到同胞們能充分利用這新增設的資訊服務，我這圖書館員好是欣喜。

可是逐漸的，我有時會不安；因為耳邊不時傳來一些雜音，在安靜的空氣中顯得十分唐突，而這些雜音又都是我熟悉的母語。

圖書館每天人來人往，樓上樓下坐了各類社會人士；除了青少年和兒童部門，有時會有嘻笑聲和童言童語外，館裡總是一片寧靜安祥。居民在這裡閱讀、上網、找資料、沉思，如需要討論作業，也可以在幾間小的會議室關了門彼此商討。人人都知道要維持館內的安靜環境，理所當然地遵守它的井然秩序。

我開始不安，耽憂有同胞結伴而來，一高興就大聲聊起來，忘了身處圖書館。

一天，輪到我值班，不一會耳邊傳來了談笑聲，是中國話。我正準備起身去提醒說話的人小聲點時，一名中年人士來到我桌前，一面搖頭一面指著東北角落對我說：「她們吵得我無法專心讀書！」接著說了兩句重話：「為什麼？為什麼來到這裡生活，不學學這裡的生活習慣？這裡是圖書館，不是說話的地方啊！她們以為是在菜市場嗎？就是在菜市場，說話也要小聲點吧？」我還來不及告訴他，我正要去勸說話的人，他掉頭就走出了圖書館，一面還在搖頭。

我愣了好一會，心中很不是滋味。但想想他說得也沒錯，這麼多人喜歡跑到這個國家，但為什麼不學學這裡居民的守秩序和尊重旁人的好習慣呢？更何況就是在自己的國家，圖書館也不是談天的地方啊。

順著話聲，走到中文書報區，看到一名手拿「世界日報 」、一名翻著雜誌的兩名同胞，正聊得起勁。我忙說：「對不起，是否請妳們到外面的庭院聊天？有人抱怨妳們的聲音干擾他讀書了。」

「啊！對不起，對不起，我們兩好朋友很久沒見面了，沒想到在這裡碰頭，一興奮就忘了我們是在圖書館。」其中一個小聲連連抱歉。另外一個也立即壓低了聲音：「真不好意思，我這人嗓門大，又愛說話，讓妳難堪了。」

慶幸她們兩人都說得通，知書達禮。我回道：「是啊，我也是中國人，要面子，就怕別人看輕我們中國人，謝謝妳們的合作。」她們決定到圖書館的庭院繼續談天敘舊。稱自己大嗓門的又笑著對我說：「放心，在院內我也要記得小聲點說話，不丟我們中國人的臉。」這大嗓門還蠻可愛的。

十分遣憾，我後來沒有再見到那名男士，但是很想告訴他，他抱怨的那兩名女士能入境隨俗，願改改她們隨處大聲說話的習慣。