《老照片說故事》高中同學聚會（下）

作者與高中同學聚會合影。

我的連長和輔導員得悉我是歸國僑生，原本是在學生，心生同情。有一天，他們對我說：「你千里迢迢從海外回來求學，應該好好讀書」，暗示我應該回去，並允許我放假。我到街上賣了兩個國外帶回的皮箱、羊毛毯和手表做盤纏，輾轉回母校要求復課。

母校接待了我，並同意給我復課，可是西北方面不同意，不准戶口轉回。折騰一年多，臨近高考 ，母校與僑務處斟酌，重新發給華僑新戶口，才解決了我報考大學的問題。

在那些艱難的日子裡，我精神受到痛苦的打擊，甚至失望到極點。我也曾想過，我本來就是從國外回來的，何不掉頭出國？但想到沒有完成學業，出國變成一事無成，白白走回國求學這段路。有幾個考不到大學的老朋友去了香港，滯留在那裡當海員，同樣一事無成，我十分猶豫。

在人生的十字路口，我很感謝高中同學對我所起的作用，雖然我只讀完高一，高一同學留給我很深的印象。有一個同學，每次周日放假回校上晚自修，他的兩隻手臂總是夾著厚厚的書本，他讀「哥達綱領批判」、「資本論」等很高深理論的書。

與我同桌的同學更是用功，當年外語課只准學俄語，他居然弄到高中三年的課本，而且提前自學完全讀完。還有一個喜歡世界語，靠自己努力自學，他能同蘇聯學生以世界語通信。更有一個書法高手，他能在整頁練習本的行與行之間，工工整整地寫滿柳公權體的鋼筆字，我羨慕不已。

在我離開這些同學後，他們的形象在我腦海裡總是反覆呈現，是對我的鞭策和鼓勵；讓我想到，如果我失去讀書機會，還能和他們一樣成為一個有文化的人嗎？這種認知轉化為力量，讓我堅決要回到母校、參加高考直到成功。後來每次回想起這些往事，我是多麼感恩老同學給我的力量和榜樣。

高中同學一個甲子分別後的第一次相聚，於我何等有意義？

退休 後的第二年，我和老伴終於成行。我選擇年輕時最嚮往的、雄偉壯觀的上海大廈作為相見地點，正好那裡也有自助餐供應，地方寬敞舒適。我們細心安排下的相聚，得到意料中的滿意和成功。

一九五八到二○一八，相隔整整六十年首次見面，大家都垂垂老矣，有些外表輪廓認得，名字卻一時叫不出來。當年在教室走廊跳橡皮筋的女同學，她們「腳尖腳跟跳」的叫笑聲彷彿猶在耳，現在個個都成奶奶婆婆級別了。有一個當年說話口沫四濺的小俏皮，誰都沒想到，他當今是名校的教授；有好幾個，清華北大畢業後，當過國家高級幹部和專家；還有好幾個，誰也沒有想到，竟成為成功的企業家和海外富豪。高中同學，讓我多麼驕傲！

感激母校當年的關愛和協助，讓我能以同等學歷參加高考，得以完成大學教育 。感激高中同學的鼓舞和給我力量。

➤➤➤高中同學聚會（上）