回鄉路遙遠。好幾年以來，多次遊覧碧潭的美麗風光。我喜歡站在弓形而微微晃動的吊橋中央，飽覽潭邊的景色。

潭水像一條寛大而淡青色的藍綢帶，在微風中緩緩飄動，近處蒼翠樹林環抱的青山聳立著，把輪廓鮮明的影子投向潭心。水面有無數的小舟划動著，不時傳來陣陣笑聲，這醉人的湖光山色引得人出神，良久良久。

這風景秀麗的碧潭，有曲流、岩壁及丘陵，河岸寛廣，水色澄碧，適宜划船、游泳 、釣魚 等活動。據說「碧潭」二字，是早年考試院長孫科在潭西岸的懸崖巨石上題的。巨石上民間居民蓋有「碧亭」，將潭西山妝點成秀麗不凡。

第一次遊碧潭，是小學六年級的郊遊，已是一甲子前的時光了。班導師帶著一堆小蘿蔔頭，大家手牽手，吱喳吱喳的驚嘆聲中，小心翼翼走過搖曳的碧潭吊橋，大家都是往前看，不敢往下看深藍緩緩流動的潭水。到對岸後，欣賞著自然秀麗的風景，在潭邊席地而坐，吃著午餐。

記得旅遊前一天媽媽蒸了饅頭，夾著一大片的罐頭牛肉，美味無比，這奢侈的午餐是平常吃不到的。美麗動人的風光和豐盛的午餐，我嚮往不已，有再次造訪的衝動。那是一個童言童語、無憂無慮、容易滿足的快樂時光。

第二次訪碧潭，是考完升高中聯考，父親請傳令兵于叔叔，帶著我家四個小孩去放鬆。吉普車顛簸地來到碧潭，這湖光山色仍美得令人陶醉。叔叔提議下去划船，由橋頭走到堤上，再順著石階下去時，叔叔打破了沉默：「啊！這多像南方玄武湖的畫面，這湖水很像西子湖的清澈晶瑩呢！」叔叔用腳敲打著潭水，一邊說，鄉愁湧上了心頭，「故鄉，我生長的地方是如此遙遠」，我看到叔叔眼淚滾落下來。

撐船的叔叔為打破這傷感氣氛，開始介紹這或那，「那是碧亭，這是……」，不知如何安慰于叔叔，我只好說：「叔叔不要難過了，故鄉總有一天要回的！」船伕叔叔則急速地拿起竹篙，船兒輕快地向前划去。回頭看看于叔叔，他在偷偷地擦眼淚。遺憾地，最終于叔叔的鄉愁仍未能解閞。那是一個心智成長，敏感度強的時代。

大學時，和同學及鄰居好友也去暢遊數次。風景依舊，但心境已大不同了，有對未來的憧憬及前途的迷惘，但也對未知嚮往不已。如今數個朋友已逝去，但那時青春洋溢的時光，仍有滿滿的思念。

七、八年前，小弟搬到小碧潭捷運 站附近，更接近碧潭了，高高的樓層，窗外即可見到碧潭的山光水色，晚上風景區溫暖的萬家燈火。身處異鄉，心中有深厚的懷鄉思愁，但我比于叔叔他們那輩幸運多了。對這塊我生長的土地，我要用我的心，盡情去欣賞它的美好。