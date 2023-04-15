《老照片說故事》老照片回憶

作者父母的婚紗照。

每月，我總撥空回台灣嘉義老家。除了陪伴父母與弟妹，我最喜歡做的一件事就是整理舊物。那種感受就好像是挖寶，越挖越深，得到的不是金銀財寶，而是屬於家族的記憶，屬於阿公那個時代的、屬於父母那個時代的，還有我這一代的。令我最驚喜的寶物大概是那堆老照片，有著日期與人物，有許多我想知道的事。

按例整理到一定程度，我就會買新的相簿待命。接著開始展開針對每張照片的調查，往往僅是一個時間、一些片段，或是一個故事，我都會為那些參與過或未參與的過去產生情緒反應。通常是不知不覺打從心底感動，或是串聯起自己成長的生命史，如果沒有那張照片所記載的事情，可能不會有我的出現。拿起父母親結婚的系列照，男的帥，女的美，兩人透過相親而結識，透過緣分而結合。

當我拿出來獻寶時，雙親面露微笑，說道：「你從哪裡找到這些的？」包括婚紗照，還有當年迎娶、婚禮的照片統統保存得很完整，無一遺失。我總想著，這應該是刻意留下來的。我將那些照片用手機 翻拍，讓這段過去保留下來。

我最喜歡的一張照片，是一張應該因為雙親結婚而集合兩邊家族的大合照。當時不管男女老幼，幾乎都出現在照片中，大家依輩分排列站在拍照的椅子上，就好像同梯的合照。現在要重現這種陣容已經非常難得，照片中的人很多都只待追憶；但看到大家的笑容，家族的每個人都為雙親的結合而祝福，也很高興。

還有一張是爺爺年輕時，修理腳踏車時候與街景的合照。那張照片總會讓我想起爺爺，一個人辛苦扶養了九個孩子，靠著一家腳踏車店，咬緊牙根拚過來。當時的街景沒有橫過的陸橋，沒有電線桿與電線遮蔽，只看到天空與地面的遼闊。

想一想，爺爺的照片可能將近百年，父母親的結婚照也有三十幾年的時光，時間的流動之速，家族的建立之難，背後的故事之多，想到這裡，眼淚不禁落下。