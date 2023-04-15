我八十歲退休 後，在舒展自己身心、安享休閒日子之時，最高興的一件事，就是能與想念多年的高中老同學相聚、敘舊問好，並圍桌舉杯共飲。在疫情爆發前的二○一八年六月，這個願望在上海、在外擺渡橋旁著名的上海大廈裡實現了。現在每當想起，都讓我感到非常欣慰。

一九六○年我考取大學後，與高中同學各奔前程，沒有聯繫。一九六五年大學畢業，大家仍舊各自東西，因為都在全國不同省分、城鎮和單位裡，接受史無前例的「無產階級文化大革命」洗禮，忙得不亦樂乎。經此之後，有一個變化，就是大家從英姿勃勃的青少年，漸漸變成各個老成持重。

滾滾向前的歷史車輪不停留，我們這一代人，好像生來就是要在政治洪流中沉浮。到了「改革開放」，每一個人施展出「八仙過海，各顯神通」的法寶，有的「悶聲不響發大財」，有的腳底抹油，「潤」到世界各個角落。人生幾十年，就這樣漂流而去。

「九七大限」前夕，為了下一代的教育，我也從香港移居美國。不過，我常常懷舊，懷念昔日的同學和以前不可思議的生活。我總覺得高中的歲月，是我人生最有感悟、最精采的歷程，沒有那段經歷，也許就沒有我後來艱苦奮鬥的故事。

臨近退休前，有一天在好奇心驅使下，我上網查看母校情況。讓我意料之外的是，居然在網路上發現了高中班的同學名單，更巧的是還有一個同學留有電郵地址。我終於找到中斷聯繫幾十年的高中同學，那名同學把我的聯繫方式放到通訊群裡，這樣，幾乎全班的老同學都在現今的電子時代裡輕易地接上頭了，特別是聯繫上好幾個我印象最深、最心儀的同學。他們是我一直牽掛、思念、影響我人生極大的老同學，他們是鼓舞我奮鬥人生的力量和指路明燈啊。

我這樣說，因為有一段刻骨銘心的走彎路教訓。高三高 考，我其實是回校以同等學歷報考的。我只讀完高一，在鑼鼓喧天、紅旗勁舞的年代離校了，高二高三沒有讀。

大躍進的年代，也不知怎的，好像說瞎話也可以當著放衛星。從西北來招聘團隊領導做了「許諾」：「你們到了我們那裡，做工每月工資五百元，要上什麼大學，電影學院、戲劇學院任你選。普遍的工資都只是三十六元，五百元是多少倍啊！高中還沒讀完就能進大學？」那時年輕，入世不深，雖然將信將疑，但誘惑極大。雖然只嘗試性報名，我居然也被選中了，從此離開那麼著名和熱愛的好學校。

那段彎路真的走慘了，到了那裡，美夢與現實完全是兩回事。要我們住在簡陋不堪的勞改場裡，房屋矮小、陰暗，又髒又臭，吃的是黑饃饃和漿糊。他們隨便找個技術員給大家介紹石油 開採，就算是上課；勞改場就是他們說的大學，什麼師資、課室和設備都是子虛烏有，天天讓我們去挖土築路。兩百多人全被騙了，女同學嚎啕哭泣起來。好長一段時間，我簡直不敢相信社會主義會發生那樣的事。

一九五九年，天災人禍跟隨發生，神州遍地是廢棄的高爐，畝產萬斤的神話再也沒人信。與我們一起到那裡的某些幹部子女，紛紛離開了，他們因為有參軍之藉口而遠走。後來又因突然發現了大慶油田，很多幹部人員被紛紛調走了，其他普通人唯有乖乖留下修築鐵路。

➤➤➤高中同學聚會（下）