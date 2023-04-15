與表姊電話，她說明老師走了，享年九十八歲。

明老師家與我姑家是一個生產隊的。他的小女兒秀兒與我同歲，我上中學後放假常去我姑家，認識了秀兒。從秀兒和我姑口中，逐漸了解到明老師家的遭遇。

明老師的老家在鄉村，自從他早年從省城的大學畢業，在縣城中學當老師後，就把家搬到城裡，再沒回去。不承想，在反右運動中，他被打成右派，被剝奪了當老師的資格。不幸中的大幸，他沒被送進監獄 ，而是減薪一半發配去當學校的勤雜工。

明老師是學校教數學的頭把手，即使被打入另冊，還是有人偷偷帶著禮物或是酬謝來請他輔導數學，所以他的日子還不算難過。

真正的苦難始於六○年代，當全國人民處於饑饉的時候，政府動員城裡沒有工作的男女到鄉村去。對於像明老師老婆這樣身分的人，是直接註銷城市戶口，趕到鄉村。

明老師的老婆帶著三個女兒、兩個兒子回到明老師的老家。老家的房子已被占用，一個被趕回農村的右派家人，哪有資格與人討還家產？不得已，只好在一個廢棄的牛棚棲身。牛棚不僅破敗不堪，還因多年牛糞牛尿浸泡，臭味熏天，蒼蠅蚊子成群。回鄉不到一年，明老師的兩個兒子先後患腦膜炎病死，明老師老婆難以承受喪子之痛，悲憤交加，大病一場，不久也追隨兒子而去。

秀兒的大姊那時也才十七、八歲，姊代母職，家裡家外辛苦勞作，不但要忍受某些惡鄰的欺負和冷眼，還要對付一幫二流子的騷擾。她不堪重負，拋下兩個年幼的妹妹和孤苦的父親，不辭而別遠走他鄉，幾十年杳無音信，絕然地與毫無溫情的家鄉一刀兩斷。

我姑父曾再三勸說隊領導，要按照政策妥善安排回鄉的明老師一家，他們卻一直推託。因為後續的變故，加之我姑父嚇他們說，如果明老師要去政府喊冤的話，隊領導要吃官司。他們害怕了，就將兩個小姑娘從牛棚轉到一間空置的房子裡。秀兒告訴我，其實明老師是不敢去喊冤的，這無疑是雞蛋 碰石頭，搞不好他自己還會有生命之憂。

我還記得，秀兒在同我談到她家的經歷時說：「妻離子散，家破人亡，對妳來說就是兩句成語，對我家來說，就是慘痛的真實寫照。沒有經歷過的人，不要輕易說感同身受。」我當時同情又震驚，不知如何回應。

我姑父在縣城裡機關工作，能為生產隊買柴油、化肥謀點好處，所以隊領導也不敢輕慢。我姑是一個善良的農村婦女，沒什麽文化，但扶弱濟貧是她一貫的為人處事方式。她常以微薄之力幫襯明老師一家，所以秀兒姊倆很信賴我姑，稱她為「保娘」。這是當地一個對女性長輩比較尊敬的稱呼。

不知是生活的磨難還是天賦異稟，秀兒伶牙俐齒，能說會道，嘴甜起來像抹了蜜，用當地話說，「天上的麻雀都哄得下來」；但她尖酸刻薄起來，像利劍，句句戳心。當家裡只剩下她和二姊相依為命以後，反而是最小的她衝在前面，保護懦弱膽小的二姊，為自己和二姊爭取正常生活的權力。

我喜歡找她玩，不光是我們同齡，更是她能用最犀利的語言準確地描述鄉村殘存的愚昧和醜陋，那惟妙惟肖的述說，不但讓我似乎身臨其境，更是讓我捧腹大笑。一個在仇視和貧困中長大的女孩，就是用這種嘲諷的方式，來對付加之於她身上的苦難。

後來明老師的右派帽子被摘掉，秀兒姊妹也按政策回到城裡。我姑也搬進城裡，秀兒姊妹有時會去看望我姑一家。明老師退休 以後，讓秀兒接他的班，也到學校做勤雜工；後來在明老師的親自輔導下，秀兒考取了小學老師資格，憑她的三寸不爛之舌，一定會把課講得生動活潑又有趣。

明老師的晚年還是舒適而幸福的，因其工作資歷和年限，退休工資足以讓他體面生活。兩個女兒近在咫尺，時時問安；三個孫輩學成歸來，兒孫繞膝。苦盡甘來，盡享天倫之樂的明老師，當含笑九泉吧。