六十四年前收到的禮物，至今難忘。

那年我就讀台北東門國小五年級，有一天因為身體不適，未到放學時間即提早返家。父母親起先以為只是感冒，沒有在意，數日高燒不退後，送我到住家附近一個小診所。醫師懷疑我可能得了腦膜炎，要家人立即送往台北馬偕醫院檢查；到達醫院經過骨髓檢查後，證實為腦膜炎。

腦膜炎為傳染疾病，我又被轉移到在基隆路的傳染病醫院，進行隔離治療。早年因為醫療技術及藥物比起今日較為落後，腦膜炎病患若僥倖存活，也多有後遺症。父母親憂心不已，是可以想見的。

住在簡陋的病房裡，爸媽輪流在我病床旁地上打地鋪，照顧、陪伴著我接受治療；我每日接受盤尼西林抗生素藥物注射數次，最痛苦的是，每日須用大針筒抽骨髓檢查細菌含量。因為上帝保佑，我的病情漸有起色，爸媽憂心忡忡的容顏，也見到一絲曙光。

記得那天父親走進病房，手上提著一個竹製鳥籠，籠子裡面是一對文鳥，灰色的羽毛、水紅的喙，模樣甚是可愛。父親記得我曾經提過，有路旁小販用訓練過的文鳥，在不同顏色的小球中選出一顆，若是壓對顔色的客人即有獎。我特別希望自己也有一對聰明的文鳥。

那對文鳥是我一生最難忘的禮物。文鳥陪我在傳染病院接受治療，最終戰勝病魔，奇蹟似地完全康復，而且沒有任何後遺症，一個月後高高興興地提著鳥籠離開了醫院。

五十年前我來美國，爸媽也相繼在十年前永遠離開了我們。這些年我曾有過再養一對文鳥的念頭，但是在美國鳥市場，從未見過文鳥的身影而作罷。每當見到文鳥的畫面，不禁想起兒時罹病時，父母親對我的愛與關懷無微不至；樹欲靜而風不止，子欲養而親不在，爸媽的大恩大德只有來生再報了。