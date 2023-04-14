《老照片說故事》思念老屋

童年時期的作者和姊姊在老屋前合影。

母親打電話來，說我家的老房子最終還是要租出去了，房客是多年的老鄰居宋阿姨介紹的，一對退休的老夫婦，據說很可靠。

自打父母移民來美國，老家的老房子就一直閒置著。母親總想把出租出去，多少還能有點收益，父親就總是漠不關心，「租也租不出去幾個錢，回來我們還能有個落腳的地兒」。

老屋承載了我太多的童年記憶。房子其實很舊了，是上世紀八○年代父母單位分配的單元房。樓房的外面是北方常見的一排排涼房，這在南方並不多見。那時候的建築設計還沒有充分考慮到綠化，所以我家樓房和前後排樓房之間並沒有什麼花草樹木。

還好我家在一樓，父親就在屋外的窗邊種了好些花，最多的是夜來香。後來我們一起用竹子搭了個架子，也種了些絲瓜、豆角一類的蔬菜 。每到夏日的傍晚，微風徐徐，樓裡吃過晚飯的老頭、老太太都會搬上小馬紮，到我家的涼棚乘涼、聊天。

後來住在一樓的人們紛紛效仿，都搭起了涼棚，花果蔬菜居然連成了一片。這沒有半點綠化的空間，竟然就讓我們改造成了真正的世外桃源。

別看外面鳥語花香，老屋裡卻時常充滿戰爭。明明我和姊姊都有各自的床，可我總要在她的床上睡午覺；她當姊姊的，竟然蠻橫地把弟弟一腳從床上踢到地上。我上廁所，她就在外面大叫說肚子疼得不行了，要馬上進去，可我偏不給她開門，姊姊竟然眼淚都擠出來了。我母親還以為姊姊真的疼，命令我馬上出來，把廁所讓給姊姊。可我一開門，姊姊卻噗哧一笑，啥事情也沒有。這個傢伙，真是個當好演員的料。

當然我也不是吃素的。有一年夏天，我把母親剛買來的白蘿蔔削成正正方方的樣子，在下面插了個小木棍。等我姊姊回來了，我趕忙把白蘿蔔遞給她，「姊，天太熱了，快吃塊冰吧！」

姊姊和我都長大了，她沒去中戲學表演，上了師範學院，在我看來的確有點可惜了。這樣她就不常回家了，老屋從此就成了我的天下。話雖這麼說，可沒有姊姊和我搶這兒搶那兒，老屋一下變得索然無趣了，我總盼著姊姊放假回來。

終於等到寒假姊姊回來了，我倆居然意外地相處融洽。她和母親學做飯，還會給我收拾房間。中午的時候就和我一起擠在她的床上，給我講大學裡的事情，說有個男孩子喜歡她，聽得我心驚肉跳。晚上要是樓裡停電，我們就開「黑燈舞會」，父親母親都要表演節目，我是報幕員。姊姊的節目總是壓軸戲，她那時是學校舞蹈隊的主力，能跳個小天鵝等，卻總是崴了腳。

老屋總是在不停地「翻新」，家具從來沒變過，可每年一到過年，我們就開始倒騰家具。母親是不折不扣的魔術師，家具從這個房間搬到那個房間，老屋總是能煥然一新，彷彿每一個角落都能留下美好的記憶。

只是我留在老屋最後的記憶是不光彩的。高考完，我和幾個要好的同學為了慶祝終於成人，偷偷租成人片看。正看到血脈賁張時，父親破門而入，非常生氣，後果很嚴重。

離開老屋的日子，我開始四處漂泊，大學畢業後選擇留在北京 。我住過四人一間的單位宿舍，夏天沒有空調蚊子又多；租過沒有窗戶的地下室，房間潮濕還經常有老鼠；後來結婚有了自己的房子，寬敞明亮，家具電器一應俱全，可惜再也找不到老屋的溫馨甜蜜了。

前幾天我和太太申請一張信用卡，人家問我家裡的郵編，我順口說了一個，我太太馬上糾正我，「你說錯了，你說的是我們剛來加拿大 溫哥華的郵編。」於是我又說了一個，她說：「你怎麼搞的嘛，那是你在美國讀書的郵編吧！」我想了半天，在北美近二十年了，搬家彷彿是家常便飯，可所有住過的地方對我來說，記憶的為什麼卻只有這些郵編上的數字了呢？

老屋承載過我們太多的第一次。我開始能夠理解父親為什麼在他們也離開老屋的時候，寧可讓老屋閒置，也不願出租的原因了。

疫情前，姊姊帶著她的兩個寶貝兒子從美國回國，我也和太太從加拿大回到老屋，雖然一下子多了不少家庭成員，老屋變的狹小擁擠，卻一下子恢復了往日的生機。

一切都沒變呀！就連窗外爬滿的青籐，籐下聊天的老人，老人胯下的馬紮，馬紮下邊的蟋蟀，還是和以前一模一樣。老人們會真心地關愛你，問到：「這次回來就不走了吧？你看你這孩子都長多大了！」

我姊姊的兩個孩子，老大在衛生間的時候，老二就在外面哭，也急著要去，邊哭邊問我姊：「媽媽，為什麼我們美國的房子有三個bathroom，你們就只有一個？」我姊和我相視一笑，姊姊說：「所以小時候我和舅舅要搶的呀！」

母親又打電話來，說我家的房子還是要租出去了，父親雖然有點不高興，但母親說，孩子們都長大了，回去的機會也不多，房子閒著也是閒著，不如租出去吧。那天我用了整晚的時間想，想給租下我家老屋的那對老夫婦寫封信，請求他們好好地善待「她」。