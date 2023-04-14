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照亮計畫（下）

邱瀟君

有一次女兒不舒服，約好要去看醫生，時間到了，有父母仍然沒有來接孩子。我去和前台商量，希望孩子交給他們照顧，沒想到櫃台冷冷地回我：「你們的計畫，你們自己處理。」女兒那天沒看成醫生，我對著校長大發脾氣：「我們這麼熱心幫忙，辦事人員居然如此對待我們，真是太可惡了。」

校長才告訴我，最反對這個計畫的就是學校的老師跟辦公人員。他們希望讓學校亂成一團，學生學習落後，家長起鬨，可以給學校、校長和學區壓力，增加預算，把辭退的同事們再聘請回來。現在女兒和同學們熱心幫忙，孩子成績跟上，家長放心了，要再聘老師回來的機會變成零，難怪辦公人員冷言對待我們。

原來事情有這麼多面向，人事的複雜，每個人有自己的立場和視角。不要說女兒，連我都學到了新的一堂課。

第二學期的某一天，我看到最反對這個計畫的老師，把女兒拉到一旁說：「Tiffany，明天我們要考小考，麥可的九九乘法表需要加強，麻煩你們注意一下。」另一名家長開始坐在孩子旁邊，跟著孩子一起學習，也順便幫忙照顧同桌其他小朋友。

慢慢地，參與的老師和家長多了，女兒奔波緊張的情緒慢慢輕鬆下來，似乎連她的影子都更有自信了。

為了「照亮計畫」，女兒常常需要哀求同學們放學和她一起過來幫忙。在一次學區會議中，整個學區一起討論「照亮計畫」這個活動，一名高中男孩上台；他是一個流裡流氣的孩子，當時他要參與，我是反對的，但是女兒缺少人手，就接受了他。

這個以前襯衫總是拉在外頭、褲子好像隨時要掉下來、手臂上幾個刺青的男孩，今天穿著襯衫、紮好皮帶，對著在座的各校校長、社區的教育委員們說：「我最初參加這個活動，只是想在申請大學的時候，當作做義工的經驗。但開始教課後，有五十多個孩子叫我老師，我開始在出門的時候注重自己的言行穿著，不想壞行為被孩子們看到，教壞了孩子。我想要做他們的榜樣，做真正的好老師。」

我看不到女兒的表情，我知道她是開心的。我在心中默默對我曾經想要推開的這個男孩道歉，祝福他可以有明亮的前程。

生活繼續往前滾轉，忙得沒有再想過這個活動。阿里莎登門道謝，我才知道還有人記得這個小小的照亮計畫。當年的那些孩子們，現在應該進大學了，也許他們心中偶爾會想起，當年閃光般照亮過他們的大哥哥大姐姐們。

➤➤➤照亮計畫（上）

學區 預算 教育

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