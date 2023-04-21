在沒有手機 網路、打電話和拍照也都十分昂貴的那個年代，住旅店如果不是因為商務需要，多半是意味著旅行。而旅途中附加在遊玩之餘的「標準風俗」，便是就地買張明信片，留話寄給親朋好友或家人，或者用旅店為住客準備、印有旅店名與商標的信紙信封寫封信，廣播自己「到此一遊」。除了拍照沖洗相片之外，郵資與明信片，可以說是早期美國人想「旅行打卡」、「發朋友圈」的基本消費。哪怕可能明信片寄到收信人手中的同時，旅行者早就回家多時，這個「古早味打卡」程序幾乎不可免俗。

記得九○年代還在美國讀研究所的我，兩次以美籍華僑的身分去中國旅遊，身邊凡是有點交情的美國朋友聽說我要「出國旅行」，而且去的地方還是中國，無不請求我在旅途中給他們寄張明信片，還指定最好是有萬里長城還是故宮圖樣，郵票最好挑個中國味濃厚的。

所以，兩次我都為了給人寄明信片而帶了住址簿去旅行。而以後更是習慣了，凡十天以上的出遊，會找機會給幾個比較親密的友人寄張明信片。

出外旅行或探望親友，隨身攜帶郵票和住址簿，很長一段時間曾為標準出門配備，屬於特定年代人生活常識一環。不僅給人找機會寫信聯繫感情，住址簿的功能還包括便於給住在附近的親友打電話、安排拜訪、逢意外求助，或直接投奔上門等。

而這樣的「風俗」，如今幾乎早已被手機給完全取代，根本沒人在寫明信片了，而是三步一張相片，五步一個短視頻地上傳轉發。昔日若是遺失了住址簿，還是本子意外泡水讓裡面的資訊變得模糊難辨，等同於現在丟了手機一樣讓人緊張心煩。

從一份旅店贈品，可充分感受到業者的貼心溫暖和細膩，從整體設計中反映出了一個時代的需求。可以想像，這本簿子的主人曾經對這份禮物非常寶貝，撇去外皮受損的事實，內頁的所有內容保存狀態良好，應該是除了拿出來翻翻把玩之外，始終不捨得使用，紙張縱然不敵歲月而發黃，卻不影響它承載沒說完的故事。

敢問你上次買郵票寄一封手寫信是在什麼時候？多久以前給人手寫過一張明信片？不僅是住址簿沒落，郵票也隨之寂寞，甚至對很多年輕人而言，這些東西全是代溝、是「老骨董」了。

四、五十歲以上的中老年人，應該都有抄寫過住址簿的回憶。當住址簿變得老舊脫頁，或者紙上的字跡因為油墨沾水或染上污漬而模糊難辨時；抑或是身邊所識來來去去讓它塗改太多，甚至是人緣太好還是業務興旺，小本子幾乎寫爆、頁數不夠了，我們會去物色一本新的簿子。

曾經，這樣的需要會讓我們認真地坐下來，屏氣凝神地好好謄寫，順便淘汰掉一些在人生中已無交集、可以永遠不再聯絡的對象。因為住址和電話號碼都不能記錯，更因為會時常需要翻閱而力求字跡清晰悅目。一本書寫工整的住址簿往往也象徵著一個新的開始，大把待填的空頁，正等待著記錄人生旅程中那些未知的相遇。

骨董的定義，除了以物件的年代及稀有程度來畫分外，有些「稀有」來自於時代變遷的淘汰，哪怕物品本身並不是那麼「古」，卻因「過時」而逐漸減產乃至銷聲匿跡，殘酷地標示著一場不可逆的終結。紙裝住址簿背後所代表的情懷及看不見的故事，正是最具味道的終結，其價值也在此。

➤➤➤骨董住址簿（上）