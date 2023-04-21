在仇中氣燄高漲的今日美國社會，我們這張無法改變的東方面孔，雖然不是人人都來自中國，但美國人是不會區別你來自何處，所以或多或少都會遭到無謂的歧視或攻擊。馬路上、超市裡、公共運輸站……，網路新聞無日無之，看得令人痛心疾首，尤其是那些無端被傷害的長者，總讓人不覺反問，所犯何罪，所為何來？

即便是我居住的小城市雷諾，也難免會有此現象發生，我就在賭場裡親歷其境。一名老白男人，每次看到我坐在他旁邊的中式老虎機，不是猛拍機器，就是對著老虎機口無遮攔地不斷辱罵不堪入耳的字眼，諸如「愚蠢的亞洲人」（stupid Asian）之類。

明知他是藉機口出惡言，卻也惹得我一肚子火，好想回罵他一句，但每每被中國人的息事寧人本色給壓住；諒他年老，諒他輸錢不快，諒他看多了不實新聞報導，也因此忍住了想去向安全警衛的控訴，而悻悻然離開。

這讓我想起以前在美東上班時，為了省掉開車過橋的煩燥，我選擇搭跨橋的公車，因為辦公室離站不遠，還算方便。可有一天遇上了一個有色人種的司機，也許他很少看到東方婦女獨坐公車，就一邊開車一邊搖頭晃腦地唱著「黃色香蕉」的歧視歌曲，他以為我聽不出來曲意，唱得挺帶勁的。到站後，我駐足十秒看了他一眼才下車。

當天下班後，我寫了一封電郵，送到公車服務總站經理的網站上，陳訴我當天不愉快的經驗。為不想讓他因此而被責罰，我沒有指名道姓，但誠心希望能杜絕諸如此類的事情再發生。服務經理也負責任地回我電郵，說他會處理此事，但的確從此斷了我搭公車的念頭。

我就想不明白，那司機先生也非道地的美國人，不都是移民 來到這民族的大熔爐嗎？是怎樣的心思能讓他有這樣的底氣，做出如此歧視的舉止？而這也印證了我一直以來相信「種族歧視 無所不在」的大道理，既然人心無法改變，那麼只好改變自己的心態，才能適應這多變的社會。