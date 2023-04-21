《老物件情懷》二等車

作者叔叔獲得縣自行車搭客管委會發的紀念品。

二等車，是我的祖籍地、一個大陸蘇南農村在上世紀六○年代開始流傳，對沒有動力裝置的搭客、運貨自行車的稱呼。圖中這個杯子，是居住在我祖籍地老家的親叔叔，從事二等車營運，照章納稅和繳各種雜費十多年後，獲得縣自行車搭客管委會發的紀念品。

七○年代初的一天，下午放學回家，看見家門口停了一輛農村的載重自行車，走進家門，看到了來自老家的叔叔。經詢問後才知道，自行車是叔叔從老家騎到上海我家的。我的祖籍地離上海足有上百公里之遙，七○年代從老家鄉下到上海的公路，很多都是泥巴、石子路，為了省下幾塊錢的車錢，叔叔從早上天濛濛亮上路，直到下午近兩時才到我家，一天下來，太不容易了。

當年祖籍地的貧窮，在我小小的年紀已經體驗過了。一九六八年我隨父母赴老家，為我的祖父辦大殮，在叔叔家吃了幾天的麥片飯。雖然叔叔從來不開口要我父母給予資助，父母還是經常託來自家鄉的親戚、朋友帶點東西給他們。

從大人們的交談聲中，我也知道了叔叔當時的困境。叔、嬸當年剛三十歲出頭，養三個孩子，人民公社的農民一年忙到頭，在祖輩們生活過的江南魚米之鄉，年終扣除各種費用還倒欠公社錢。窮者思變，叔叔於是跟親戚朋友借錢買了一輛自行車，從汽車 站、集市等有客流的地方，搭客、運貨跑運輸，賺點辛苦跑路錢，開始做二等車營運。

因為無證營業，叔叔經常被馬路上形形色色的管理人員扣留罰款，不要說賺錢養家餬口了，有時還要借錢繳罰款，才能把自行車拿回來。這次來我家，叔叔拜託我母親在家鄉縣工業局上班的親戚幫忙疏通一下關係，希望能通過相關考核，搞個自行車搭客營業證。

叔叔住了幾天後，又騎著他的自行車回家鄉去了。為了叔叔拜託的事，我母親專門把叔叔的窘境跟親戚說了，得到了幫助，親戚只要了一點只有上海人才有的「土特產」──購買生活工業品的「票證」。至於親戚疏通關係花了多少錢，我們就不知道了。從此以後，我叔叔可以帶著搭客營業證，光明正大地搭客、運貨，開始二等車營業，憑力氣賺錢養家餬口了。

一九七六年我中學畢業，去了一次父母的故鄉。叔叔的自行車已經升級，在車架上連接了拖車，為住家附近剛剛興起的蘇南鄉鎮企業，從離家幾十公里外、現在的靖江市拖氧氣瓶，以及其他工業原材料。

雖然還沒有造新房子，叔叔憑著勤勞，吃的方面已經完全改善了，全家人吃的是大米，對我這個侄子，每天都有葷菜招待。叔侄倆有空就聊天，至今還記得叔叔說的一個工作中有趣的事，「在馬路或是鄉村小路上，輾死一隻鴨子要賠錢，輾死雞不用賠」。

從叔叔家回來後，我把他的近況說給父母聽，全家感謝母親的親戚，給了叔叔一條賣力氣賺錢養家的活路，也讓我的父母親從此放下了一件心事。

一九九七年又去了父母的故鄉，探望了叔叔，叔叔家的餐桌上葷素搭配、冷盆熱炒一樣不少，菜品的色、香、味也非常好。我的大堂弟還造了一幢自住的大樓房，我叔叔也「鳥槍換炮」，買了零點六噸的小貨車，轉型開起了小貨車，曾經的自行車和拖車影子都沒有了。我那心靈手巧的叔叔，還能給小貨車「開膛破肚」修理。

從二等車搭客，到自行車拖車人力運貨，直至小貨車營運，叔叔家也從解決溫飽後，過上了吃用有餘的生活，當年的日子越過越紅火。

祝願年初因疫情 ，提早去了天國的老叔，永遠沒有青壯年時期為衣食奔波的艱難。