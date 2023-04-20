老家附近的廟宇是在地的信仰核心，主神是玄天上帝，創廟時間悠久。以前在農曆三月初三，在地的家家戶戶都會辦桌，一方面慶祝神明誕辰，另一方面在外地打拚的人都會回來，無論是跨縣市，或只是搬離當地，都會共襄盛舉，整條街相當熱鬧。我有幸在小時候躬逢其盛，吃過幾次辦桌，現在人口越來越外移，一些慶祝儀式也逐漸改變，就沒有辦桌了。

記得前些年，只是連續一整周廟口前有演布袋戲與電影 ，然後神明誕辰當天會在廟口前宴請跟廟方有關係的人與來賓。近年來擴大舉行，有一次敬邀整個市區內的廟宇一起「繞境」，繞的是整個市區，為眾人祈福。由於隊伍太長，整個活動將近午夜十二時左右才圓滿完成。

那時候我還在外地工作，剛好遇到連假，可以回來一睹家鄉的熱鬧。那一晚，將近幾十組的陣頭把小小的社區擠得水洩不通，也讓人看到各式各樣的陣頭。

那次還邀請藝人來唱歌，主持人也是在電視上的常客，然後在整條路上席開幾十桌，可以說小時候的榮景再現風華。畢竟現在的人除非有什麼特別的慶祝活動，婚喪喜慶之類的，否則幾乎都會從簡。

而我從小到大，可以說直到現在，還是很期待農曆三月初三的到來，因為比起固定的假日，這個神明生辰更讓我覺得有特別的氛圍。無論在都市或是鄉下，廟宇經常是凝聚在地人的重要場地，而大家也會利用特別的時刻來聚會，讓彼此的感情可以更加深厚。當然，對於比較少參與廟方活動、但還是很虔誠的信徒，就像我一樣，可以默默地支持，滿心期待每一年這樣的日子到來。

我總覺得這是讓人興奮的家鄉歡樂周。因為從前一周的周末開始，就會展開一連串的活動，例如廟前開始有布袋戲與電影可以看，更大陣仗的是看大戲。所謂的大戲就是歌仔戲，前些年廟方還請到明華園當中的一支來表演，那時候就連平常不愛看戲的母親，都邀妹妹一起到廟前看戲，看到結束後才離開。

這一整周，整條街上熱熱鬧鬧，大家的話題都會圍繞在神明生日，或者會找一天到廟裡祭拜，把這件事情看得相當重要。雙親也總會提前準備三牲四果，誠心去廟祝禱，我們這些孩子就知道，當天又能加菜了。

在這個期間，我總覺得心情很好，因為很多熟悉的人都會回來，而街道也畫破過往的靜謐，用歡喜熱鬧的氣氛來迎接神明生日，家家戶戶開心地團圓。