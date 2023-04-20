我搬了家，離開了那個住了二十八年的老房子。妻子笑說：「比王三姐住寒窯還多十年哩！」我說：「早也罷，晚也罷，終是住上了新房子了。」

新房子在郊外，是在一個小區裡。住這裡，除了沒有城內繁華、車水馬龍，最大的好處是安靜。小區面積大，且滿眼裡遍是花木，奼紫嫣紅的，養眼。人到了晚年能住這兒，我很知足了。

說是小區，四圍有鐵柵欄圈著，像是院子，但是這院子和農家的院子到底不同，單是大小就不可同日而語。搬來的第一天傍晚，我和妻子第一次在小區裡散步，從樓下往西走，貼著柵欄，三五步就有一株西府海棠，海棠花開得正繁，像是眾多的美人面。湊近嗅了嗅，還是沒香味，我就笑了，心裡說：「這正是張愛玲覺得它的可恨之處。」

抬頭向西看，有個地鐵站 ，再往西看，天上掛著個月牙兒。散漫地走著，就覺得腳下踩著幸福。

我屬龍，喜歡水，覺著沒有水終是美中不足。走著，妻子一聲驚呼：「這不是嗎！」暮色中，現出一個水塘。水塘不大，邊有巨石、有樹，汪汪的一片水。我「啊」一聲，心窩激動得怦怦跳，悄悄地走了過去。前後左右地看，越看越親切，我就想，這不是老家葫蘆灣的縮版嗎？我曾在許多篇文章中寫到它。

於是，久久地在塘邊徘徊，不忍離開。妻子說：「走吧，在咱家陽台上也能看。」我說：「是嗎？」這裡是新樓，住進來的沒幾戶人家，一片黑糊糊的，我壓根認不出哪是我家。

上午寫作，中午時關了電腦，到陽台上看風景。我住二樓，高樹竄過陽台，矮樹需我往下看，不高不矮的樹與陽台齊平，我正好看它們的樹冠。我喜歡綠、喜歡花，這下好了，家裡不用養花樹了。從樹縫裡望出去，在西南面，我發現了那個池塘。陽光下波光粼粼，還醒著一塘的睡蓮。於是，我就在家待不住了，又跑去看它。

池塘邊三面有樹環繞，柿子樹、杏樹、核桃 樹、朴樹和廣玉蘭，前面的三種我都能叫出名字來，但我不認識朴樹和廣玉蘭。不認識朴樹，甚至不知道世上有這種樹，只知道前幾年有個歌手叫朴樹。玉蘭前面若不帶廣，僅是玉蘭，不管是白玉蘭還是紫玉蘭，英雄山下有的是，並不稀奇。

稀奇的是東邊山頂上冒出來一股水，水跌落下來，緩緩注入塘裡，這水清清亮亮地就活了。活水好養魚，於是，紅的、白的、黑的、花斑的，好幾種魚就在這塘裡自由自在徜徉，活得讓人羨慕。中午陽光燦爛，睡蓮美美地都張開了，像是睡醒了的美人，伸個懶腰，漫不經心地問我一句：「你來了。」聲音柔柔的，甜甜的，像是我的夢中情人。

我醉了，朦朧了，心也化了。我問自己，已到了拄「鳩杖」之年，還在做這少年之夢嗎？然而我並不覺得荒唐，而是覺得我的心不老，是個好事情。

戀上這方塘，戀上這方塘裡的水、水中的魚、睡蓮，以及塘邊的大石頭、蒲葦、小橋，和夏夜裡叫得頗有鄉村生活氣息的蛙鳴。於是我想，這塘該有個名字。叫什麼好呢？幾經沉吟，總是定不下來。

先是，我想叫它「荷塘」，很快就否定了。原因有二：一是，高出水面一段方為荷；二是，有名文「荷塘月色」在前，哪還容得後人再拾人牙慧。又想，要不叫個「蓮塘」，開始時覺得俗，一直猶豫。尋思來尋思去，後來想到睡蓮。蓮是與水面齊平乃為蓮，這是實物，也是實景，大雅大俗，大俗大雅，名字叫蓮塘最貼切呀！

蓮塘這個名字傳出去，物業上的美女小謝說好，還把我誇獎了一番。夫人興匆匆回家，將一番對話說給我聽，不禁樂而開笑，浮一大白。於是，幾個月之後，我在電腦上敲出來了這篇文章。