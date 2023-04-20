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《老物件情懷》骨董住址簿（上）

文、圖／赫連擁
封面貼有一張一九五四年華盛頓一美分郵票的住址簿。
封面貼有一張一九五四年華盛頓一美分郵票的住址簿。

E世代人對於「住址簿」的定義，應該僅此於手機裡的一個按鍵，或者電腦系統裡的一個設置；而且所謂的「住址」指的是「電郵」，而非實體所在「地址」。或許極難想像，一本需要你動手書寫的住址簿，在生活中曾經意味著什麼。

巴掌大小、供手寫記錄人名住址電話，又名「通訊錄」、「聯絡簿」的小冊子，早以一種「絕跡不可考」的姿態淡出了日常的視野。即使店裡仍有販售，人們普遍因為不再需要，而不會去注意到它是否還存在。甚至，能在家裡翻出來的那一本，裡面的聯絡人應該有很多都已失聯；而你，應該已經很久沒能用上這樣一個玩意兒了，是吧？

這本我在市區老人中心附設二手商店裡淘來的骨董住址簿，是出自紐約一家知名老牌旅店「德爾莫尼科酒店」（Delmonico Hotel）的客製化禮物，應該是專為入住高檔房間的貴客或常客所準備的「公關贈品」，年代約在五○年代末到六○年代間。

小冊子的外觀以精裝書皮的手法製作，封面的燙金字樣除了旅店名，還有贈予對象的名字，屬於「芮‧海姆森小姐」（Miss Rae Hymson）所擁有。

封面正中央貼了張一九五四年出版、面值一美分的華盛頓「新」郵票，這張未蓋戳亦無污損的郵票，至今仍有效，似乎在當時就是刻意這麼設計，可供有需要時直接取下來使用。

打開住址簿，右手邊是供寫下聯絡人姓名地址與電話的紙頁，以英文字母的順序來整理通訊人的紀錄，便於翻找。冊頁每個如同「查字典」的突起標籤，疑似是仿皮革塑膠，上面的字母還是燙金的。

冊子的前頁與背頁皆有質量挺優的透明防水塑膠封套，而且冊子的部分是活動的，可從封套中抽離，這樣設計充分留給簿子主人更換內頁的靈活性。整本冊子內頁完整，沒有被書寫過或者撕毀的痕跡。

住址簿的左手邊有一疊特殊的滑紙翻頁，是夾郵票用的，還非常貼心地做了分類，有給航空信、特殊郵遞以及國外郵資。夾頁外殼也是一張透明塑膠封套，讓還未使用的郵票得以乾爽保存，在這些夾頁中不致因受潮而使郵票背面的膠水失去黏性。

不似我們現今所熟悉的貼紙型態，美國郵票在一九九二年前都採用「沾水黏貼」的模式，在郵局窗口買郵票的時候，多會得到一張防潮用的半透明薄紙或信封，「伸舌頭舔郵票」並將其貼在信封上的動作，也是X與Y世代、以及更早以前的人，所熟悉的生活日常之一。

一本住址簿會這樣設計，顯示那是一個經常需要寫信、不時用到郵票的時代。至於電話聯絡，應該也是不比寫信多，那個給人寫電話號碼的格子短到像是裝飾用的。所謂「住址簿」還真的是以住址為重心。

➤➤➤骨董住址簿（下）

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