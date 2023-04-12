《老照片說故事》中秋老師

作者中學三年級班級老師劉中秋，帶著學生到永和國中旁邊的淡水河玩。

這張照片是在我國中三年級考完畢業考的那天，我們的班級老師劉中秋，帶著我們到永和國中旁邊的淡水河玩。劉老師是這一生當中與我年齡距離最近的老師，她當時剛剛從師範大學畢業，便到我們的學校任教，感覺她像一個大姊姊一樣地對待我們。

記得以前的老師個個都是道貌岸然，尤其在小學的時候每天都要挨打，考不到一百分的學生，少一分打一下。記得每日早上到操場去參加升旗典禮，朝會結束之後齊步走往各個班級的教室行進時，先到達教室的學生們就開始挨打。「霹啊霹」的藤條或是長尺的聲音，打在小朋友的手心上。有些時候我希望行進的速度可以慢一些，這樣我就可以晚一點挨打，因為考一百分對我來說是多麼不容易呀。

到了國中之後，教育局 開始規定不可以鞭打學生，雖說如此，我還是看到男生班的學生挨打，女生班便很少見到。上了國中之後，終於逃離了被教鞭教訓的魔咒。而劉中秋老師善良又親和，幾乎不像老師，照片上和我們勾肩搭背，和她在一起覺得親切萬分。

回憶起年輕時的老師，總是讓我充滿感慨。那時的她充滿著熱情和活力，用盡全力去教導學生，擁有豐富的知識和經驗，卻又充滿對未來的渴望和探索。在她的課堂上，我們不僅學到了知識，更學會了如何去思考和解決問題。她總是鼓勵我們勇於表達自己的想法和觀點，並且給予我們無盡的支持和鼓勵。

如今回望當年，年輕的老師已經走過了時光長河，或許已經變得老態龍鍾，但在我心中的形象卻永遠鮮明。我懷念她那顆年輕的心，那份對知識的熱情和對學生的關愛。我希望她一直都能保持，繼續影響更多的學生走向更美好的未來。

國中之後我便來到美國，照片上的同學幾乎都已經與我失聯，尤其是劉老師，這輩子再也沒有見到她了。我懷念劉老師，她不但不打我們，而且對我們總是笑臉迎人，關心非常，是一個十分難得親切的好老師。