《老照片說故事》老兩口兒時照片

作者妻子小時候與哥哥合影。

我們老兩口一個九十一，一個九十，都是白髮高齡，有時回顧過去，覺得歲月匆匆，由幼兒到老年，只是彈指一瞬間。家裡還難得保存一張我們各自的幼年照片，看看自己小不點時的傻樣，很有趣。

幼年的作者與母親合影。

老妻一九三三年七月二十四生於烏鎮，她和大四歲的哥哥是家裡的頭兩個孩子，一男一女，父母都很喜愛。烏鎮當時已是運河邊的大鎮，絲織業發達，賣東洋貨的「林家鋪子」這樣的雜貨店很多。

那個時代照相還不普遍，照相師傅常去村鎮挨家挨戶攬生意拍照，她父母就請主動上門的照相師傅給兩個寶貝在家門口拍照。

這張八十多年前的留影，就因為是兩個孩子的第一張照片，地位獨特，幸運地保留下來。她哥當時四歲，站在旁邊，穿著當時鄉村流行的長棉袍，沒有戴帽子，圓圓的臉上頗有點自得，好像表示他不怕冷。

老妻當時大約一歲不到，戴著毛線帽子，圍了一條小包被，坐在結實的木童椅上，童椅前面有一橫木條，孩子手放在木條上，身子不會滑下去。木椅設計得頗高，在當時的農村裡很普遍，大概是便於大人照料，吃飯時可以移到桌邊和大人並坐，順便餵上幾口，是很實用的童椅。

我也有一張幼年和母親的合影，大概是媽媽帶我在照相館裡拍的，我大約一、兩歲，想必是我平生的第一張照片。

我是一九三二年農曆六月初九在老家青田農村出生，這是確實無疑的。我父母結婚的具體日期，現在已無人可問。外公給我母親打造的嫁妝上，有一處題字是「庚午暮春月」。我查閱曆書，一九三○年是庚午年，暮春即農曆三月，而打造家具費的時間較長，故父母結婚的年份是一九三一年可能性最大。父親婚後不久獨自外出謀事，他因家庭貧困，只讀到簡易師範畢業，謀職只能從最基層幹起。

我在農村出生，可能母親帶我到縣城拍張照片給父親寄去，以解思念。我穿著母親自己做的花布童裝，短褲光腿，騎在拍照道具馬頭童車上。我一個農村娃，拍照一定是第一遭，可能照相師傅按快門時搖搖鈴，吸引我的注意，我眼望前方，表情顯得有點異樣。我自己觀察，覺得臉部的大致輪廓當時就定下來了，現在九十一歲的樣子，在當時兒童的面相上就可找到依稀的淵源。

我外公是鄉村中醫，在當地有些名氣，家裡附設一間小小的中藥店，便於病家抓藥。我母親是外公的得力助手，幫著在小藥店裡幹活。母親生於一九○八年，還是大清時期，她沒有上過學，但從藥名入手，慢慢認了不少字，能看「天雨花」、「薛仁貴征東」等小說 。

據我推算，拍照時母親是二十六歲，年齡不大，一直生活在農村，到八十里外的縣裡拍照片也是很稀罕的事，所以表情顯得有點嚴肅。從著裝看，她一定選穿自己最時髦行頭吧，白衫黑裙長統襪，是三○年代標準裝，平日在家裡大概不會這樣打扮；頭髮直梳，不長也不短，顯得樸素端莊。旁邊地面和茶几上各擺照一盆花，是照相館的布景。

這兩張照片已有近九十年的歷史，成了家裡的骨董級珍貴文物。我提筆寫這篇回憶時，心情激動，既是寫我們老兩口的幼年趣事，也是想像雙方父母當年把我們當寶貝的心情和舉措。我們都九十過了，父母早早去了天國。親愛的父母大人，兒子和女兒在懷念你們了。