小學校長阿里莎來家中拜訪我和女兒，謝謝我們在她最困難黑暗的校長生涯中，照進了一些光芒。

二○○九年，小女兒高二，加州 縮減教育 經費，裁退了許多老師。女兒每天謾罵教育制度，我聽著心煩，拋出了一句：「問問看妳自己可以做什麼。」說著說著，我們想到辭退了這麼多老師，高中教育品質受損，小學生也一樣辛苦。

女兒決定召集學校同學，課後去輔導附近的小學生。她開始和各個小學聯繫，Summit Ridge小學校長阿里莎願意支持這個「照亮計畫」（Illuminates project），每天放學後，把學校大廳隔出來，讓各班級需要輔導的學生留下來。女兒和同學們則在高中下課後，由我開車送他們到小學去教課，教完後我再把大家送回高中，等他們的家長來接。

活動的第一步是對小學家長做說明會。十五歲的小女孩獨自站在台上，回答七十個大人的問題。我坐在最後一排，看到她微抖的拳頭不斷握緊放鬆。

「這個活動收費嗎？」這是家長們一致的問題。「不收費，是義務幫忙。」「為什麼？你們為什麼要免費做這件事？到底有什麼目的呢？」女兒的熱心讓她提早進入大人社會，明白善行仍然會遭到尖銳的質疑。

終於要開班了，我陪著女兒沙盤演練。我們設計好，在學校提供的大廳擺上六個桌子，一個年級共用一張桌子，每兩名高中生負責一個年級的教學和秩序。

「照亮計畫」第一天，嘰嘰喳喳的小朋友、憂心掛慮的父母、束手無策的高中義工，及冷眼旁觀的老師們，在一片亂糟糟中，我看著女兒指揮若定，安排大家就位。

有一個媽媽和我聊天，我才知道縮減經費前，每個老師負責二十個學生，可以照顧到每一個小朋友的需要。教育經費縮減，一班變成三十個學生。金髮白膚的媽媽淚汪汪地告訴我：「這些功課比我們小時候學的難多了，我也不會。我們就像突然進了一個看不到盡頭的隧道，完全不知道怎麼辦。」

小學的功課，對高中生當然是小兒科，女兒開始了她的課後小學校長生涯，實踐著「照亮計畫」。

另一個難題發生了。孩子們平常兩時半下課，可以回家吃零食，現在平白多了一個半小時的輔導時間，要挨餓到四時。女兒單純地想，請家長輪流帶點心來。沒想到志願單發出去後，只有兩個家長填上名字，願意分擔帶點心的工作。但是這兩個家長看到別人都沒有動作，生氣地說：「為什麼只有我們？」又把名字畫掉了。

有家長提議，各人替自己的孩子準備。校長阿里莎反對，學校必須公平，不可以有人有點心吃有人沒有，所以決定輔導期間一律不許吃點心。孩子們要多留下一個半小時做功課已經埋怨，現在又要餓肚子，上課時間哭鬧抱怨連連，老師孩子都頭痛。

我說服女兒和我一起去買了點心和飲料。從此，「照亮計畫」的小朋友到齊後，先花十五分鐘吃點心，休息。孩子們休息完了，可以安靜地開始做功課，補習學業。

➤➤➤照亮計畫（上）