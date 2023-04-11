《老物件情懷》我的肯塔基老家（下）
「我的肯塔基老家」州立公園離巴茲敦市中心五分鐘車程。公園原來是Rowan家族的農場，第三代的Margaret Rowan Foster年老力衰，於一九二二年把整個豪宅及兩百三十五英畝的農莊賣給肯塔基州政府，被命名為「我的肯塔基老家」州立公園，此曲也成了肯塔基的州歌。
農莊主人的故居，是一座三層樓紅磚的建築，建於一八一八年左右，原名Federal Hill。至今仍然保持原貌，豪宅內的裝潢、家具、書籍、各種擺設全部完整保存下來，農園則改建為高爾夫球場。天冷，我們只參觀了Rowan故居，另外在遊客中心看了介紹Stephen Foster的短片。
年輕的導遊穿著十九世紀的大蓬裙，很親切地引我們進入豪宅，解說每一個房間的歷史，講解完畢還為訪客高歌一曲My Old Kentucky Home。第一代的John Rowan, Sr.來自賓州，是法官，也代表過肯州擔任美國眾議員、參議員。Rowan法官與Stephen Foster的父親是表兄弟。
老Rowan在世時曾擁有三十九個奴隸，他們負責種植農作物，如玉米之類的五穀雜糧，以及侍候整個家族。一八四三年，老Rowan去世後，這個大農莊傳給了他僅存的兒子John Rowan Jr.。他娶了Rebecca，當了美國駐義大利大使兩年後，於一八五○年回到農莊。他們一共有十個兒女。
五年後的夏天，Rowan Jr.在二樓的房間坐在窗口乘涼睡著，驚醒時不幸跌落窗外死亡，留下十個一歲到十八歲的孩子讓Rebecca扶養，家道從此中落。一九二二年農莊賣給了肯州政府之後，Rowan家族三代在Federal Hill農莊的故事也到此結束。
My Old Kentucky Home這首歌是Stephen Foster一八五三年作的名曲。那時期Rowan Jr.、Rebecca和十個孩子住在農莊，有一說是Foster拜訪時看見農莊裡孩子天真無邪的的歡笑，農園裡玉米穗在月光下閃亮，又見到遠處做苦力黑奴的淒涼寒酸，此景此情令他唏噓，有感而發寫下了這首不朽的名曲。另一說是當時Harriet Stowe解放黑奴的小說「湯姆大叔的小木屋」激勵了Foster，創作這首為黑奴說話的民歌。
豪宅裡掛了兩幅Stephen Foster的肖像，豪宅外有他的雕像。肯塔基州大概認定這個農莊是Foster創作My Old Kentucky Home的靈感泉源，一九三○年以來，肯州每年一度世界聞名的賽馬不是唱美國國歌，而是唱My Old Kentucky Home這首州歌。
十九世紀中期原版的歌詞，用了「黑色的人」（darkies）的字眼，現代人認為是種族歧視，紛爭不斷。但是捍衛黑人權益的偉人Frederik Douglas在他一八五五年的自傳認為，Foster的這首歌敲醒了人民同情黑奴的心聲，並且認為反黑奴的情緒是從此生根、茁壯。
撇開黑白紛爭，以無色的心態閉眼傾聽這首民歌，一詞一句在美妙的旋律中描述著動人心弦的故事。姑丈感動的是陽光普照的肯塔基老家，盛夏，人們歡欣雀躍。對他而言，他鄉已是故鄉，肯塔基是他美麗的故鄉。如此，名曲永垂不朽。
➤➤➤我的肯塔基老家（上）
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