《老物件情懷》我的肯塔基老家（下）

豪宅外的Stephen Foster雕像。

「我的肯塔基老家」州立公園 離巴茲敦市中心五分鐘車程。公園原來是Rowan家族的農場，第三代的Margaret Rowan Foster年老力衰，於一九二二年把整個豪宅及兩百三十五英畝的農莊賣給肯塔基州 政府，被命名為「我的肯塔基老家」州立公園，此曲也成了肯塔基的州歌。

農莊主人的故居，是一座三層樓紅磚的建築，建於一八一八年左右，原名Federal Hill。至今仍然保持原貌，豪宅內的裝潢、家具、書籍、各種擺設全部完整保存下來，農園則改建為高爾夫球場。天冷，我們只參觀了Rowan故居，另外在遊客中心看了介紹Stephen Foster的短片。

年輕的導遊穿著十九世紀的大蓬裙，很親切地引我們進入豪宅，解說每一個房間的歷史，講解完畢還為訪客高歌一曲My Old Kentucky Home。第一代的John Rowan, Sr.來自賓州，是法官，也代表過肯州擔任美國眾議員、參議員。Rowan法官與Stephen Foster的父親是表兄弟。

老Rowan在世時曾擁有三十九個奴隸，他們負責種植農作物，如玉米之類的五穀雜糧，以及侍候整個家族。一八四三年，老Rowan去世後，這個大農莊傳給了他僅存的兒子John Rowan Jr.。他娶了Rebecca，當了美國駐義大利大使兩年後，於一八五○年回到農莊。他們一共有十個兒女。

五年後的夏天，Rowan Jr.在二樓的房間坐在窗口乘涼睡著，驚醒時不幸跌落窗外死亡，留下十個一歲到十八歲的孩子讓Rebecca扶養，家道從此中落。一九二二年農莊賣給了肯州政府之後，Rowan家族三代在Federal Hill農莊的故事也到此結束。

My Old Kentucky Home這首歌是Stephen Foster一八五三年作的名曲。那時期Rowan Jr.、Rebecca和十個孩子住在農莊，有一說是Foster拜訪時看見農莊裡孩子天真無邪的的歡笑，農園裡玉米穗在月光下閃亮，又見到遠處做苦力黑奴的淒涼寒酸，此景此情令他唏噓，有感而發寫下了這首不朽的名曲。另一說是當時Harriet Stowe解放黑奴的小說「湯姆大叔的小木屋」激勵了Foster，創作這首為黑奴說話的民歌。

豪宅裡掛了兩幅Stephen Foster的肖像，豪宅外有他的雕像。肯塔基州大概認定這個農莊是Foster創作My Old Kentucky Home的靈感泉源，一九三○年以來，肯州每年一度世界聞名的賽馬不是唱美國國歌，而是唱My Old Kentucky Home這首州歌。

十九世紀中期原版的歌詞，用了「黑色的人」（darkies）的字眼，現代人認為是種族歧視 ，紛爭不斷。但是捍衛黑人權益的偉人Frederik Douglas在他一八五五年的自傳認為，Foster的這首歌敲醒了人民同情黑奴的心聲，並且認為反黑奴的情緒是從此生根、茁壯。

撇開黑白紛爭，以無色的心態閉眼傾聽這首民歌，一詞一句在美妙的旋律中描述著動人心弦的故事。姑丈感動的是陽光普照的肯塔基老家，盛夏，人們歡欣雀躍。對他而言，他鄉已是故鄉，肯塔基是他美麗的故鄉。如此，名曲永垂不朽。

➤➤➤我的肯塔基老家（上）