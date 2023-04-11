我讀企管碩士時修了一科管理學，因為和其他課程時間衝突，我選了巴克里教授的課；等到我註冊繳費後，才聽說他是全校最嚴格的教授。巴克里教授是美國波士頓 大學博士，又擔任過好幾家大企業公司的總經理，從來沒有學生修他的課拿過A。

上第一堂課時，他就告訴我們他打分的標準，期中和期末考各占三分之一，課堂上參與及討論也占三分之一。我一聽，完了，這門課鐵被當；考試或許還可以，參與就難多了，不過為時已晚，只好硬著頭皮撐下去。

時間飛逝，轉眼一學期已經快要結束。期末考前最後一堂課，他問了一個問題，大家都舉手想回答，巴克里教授卻直接走到我桌前，用手拍了一下我的桌子，把我給嚇了一跳。他說想聽聽我的意見，我用蹩腳的英文說了些想法，他微微一笑，轉身繼續講課，直到下課，我都不知道倒底發生了什麼事。

考完期末考，我依舊非常緊張，希望至少能拿B，不然這門課就得重修。出乎意料，我居然拿了個A。

畢業後，我竟成了巴克里教授的朋友，我們時常保持聯絡。每當我碰到不順心的時候，就會找他聊天，他的秘書只要聽到電話這頭是我，總會安排我盡早和教授見面。他變成了我訴苦的對象，常常一邊說一邊哭，不論是工作或是私人生活。他的辦公桌上有一盒紙巾，那是為我準備的，他總是說我是他從來沒有的女兒。

有一次他告訴我，上課的第一天，他就想把我介紹給他兒子，但他看到我手上戴了訂婚戒指，才把這個念頭打消。我也問過他，為什麼會給我A？我的英文那麼爛。他回答：「我教的是管理學，不是英文課，我不在乎妳文法有錯，因為妳是外國學生，但我要知道是否妳學到我想教的管理精髓。妳的期中和期末考都不錯，但是上課沒有參與，我沒辦法給妳分數，所以在最後一堂課不得不問妳個問題，算妳有參與討論。」

教授退休 後得了帕金森病，我們雖不常見面，但有電話聯絡。有一次我吿訴他想見個面，請他吃頓飯，他說因行動不便，不能和我吃飯，但也很想看看我。師母開車送教授到一家餐廳前，我看著他下車，一手拄握著拐杖，一手提著氧氣筒，我不爭氣地又流下眼淚。待我們坐在外面的長凳上，他用顫抖的手從口袋裡拿出幾張紙巾，塞在我手裡。

幾個月後，師母來信告知巴克里教授安然離世。她寫了一封長信給我，告訴我不要悲傷，教授生前常和她談及我，說我是他這一生中最喜歡的學生，我很有潛力，也很聰明，只可惜不能成為他的媳婦。我看完信，所有上課時的情景在我腦海裡浮現，久久揮不去。我雖難過卻很感恩，這位亦師亦友的教授影響了我一生，直到今天。