朗朗乾坤，人一生的緬懷，縈繞著多少剪不斷理還亂的牽掛？蕩蕩紅塵，人半世的往事，糾纏著多少只能回味、短暫的一簾幽夢？這些難有答案，天方夜譚式大哉問，卻屬老生常談，云云眾生啼笑皆非矣。

但無可否認，回憶本質上是一種去蕪存菁、迎新送舊的混血機制，甜酸苦辣，百味雜陳，可共冶一爐，經時空烈焰提煉後，只剩下出類的光和熱，養晦的冰和炭。前後兩者相得益彰，表面上回憶是甜蜜之說，也就渾然天成，重和愛情有異曲同工之妙，輕有望梅止渴之功；但經反璞歸真之餘，一切重回英雄不欺的本色，緬懷還是難逃剪不斷理還亂，往事也只能短暫回味。

我一生中有相當值得回味的往事，回憶既然有麗質天生一面，何不以翠堤重逢春曉半老的心情，黃葉舞風徐娘的心境，回味當年一簾幽夢的風味，老當何故不能益壯。

一九六○年代左右，台灣歷經十餘年臥薪嘗膽後，政局暫趨穩定，播遷到台人士以軍公教為主軸。其中隨父輩避秦渡海的下一代如我等，在當時社教風氣薰陶下，父兄庭訓以忠孝為主，慈母教誨以勤儉為先，因此田單復國、顏回一簞食之類史冊箴言，成為青年人處世的暮鼓晨鐘，向國旗敬禮時嚴肅專注。

勤奮苦讀時，為節約電源，不惜鑿街壁偷光，三更燈火五更雞，當時學風做到了孔子說的「書山有路勤為徑，學海無涯苦為舟」，想盡辦法躋身全台僅八所大專校院大學殿堂。大多靠送報、家教度日，那是大專學生的書山徑學海舟。終於學有所成，全島人才輩出如雨後春筍。

台灣小島彈丸之地，經濟不整，生活困苦，就業 不易，四處求職，山窮水盡疑無路。但民以食為天，迫上梁山時，狗急會跳牆，人急會跳太平洋；一洋之隔洛杉磯 ，遂成柳暗花明又一村。因而不惜上窮碧洛下黃泉，求得一張機票，前呼後擁漂洋過海，家家有子洛杉磯，盛況空前。

洛城生活富足，勞工短缺，移民局 也就楚材晉用，半工半讀移民簽證，力求順水推舟，絕不刃難，中美外交史台下，難得良辰美景。當時在美國見到任何華人，都會自然升起一種他鄉遇故知，民族同溫層手足之情，很難得。洛城半工讀，生活費用偏低，價廉物美，可豐衣足食。大姑娘上花轎我是頭一回，轎中人，喜上眉梢。

五年歲月力疾從工從讀，大多人學有所成拿個X士學位，一酬壯志，二報雙親，一舉兩得，於有榮焉，我也恭逢其會，辭工回校領取證書。文憑在手，我卻感慨萬千，五年多獨沽一味，只能說術有專攻，對其他行業還是門外漢，離博學多聞是「名正言不順」。故我餘生不愛稱人X士，也不願別人稱我X士，畢竟不是十年寒窗無人問，一舉成名天下知的成就。是否矯枉過正，願我有自知之明。

日月如梭，一轉眼，我已年過古稀，百年樹人近在眼前。兒孫相繼成群，長子行醫懸壺濟世，次子任職法曹，三女大專教學，論職業都不過是為了盤中飧，提志向苟屬一門濟世長材。我這開山翁，不過和他們的母親鶼鰈情深，善行周公之禮，生下他們，進而舉案齊眉，過著平凡夫妻生活，朝九晚五，一周一張薪資單，把他們養大成人，談不上什麼恩典。

如說一生中免不了牽掛，畢竟是人情之常，只要有足以回味的往事，經常縈繞枕邊，聊以自慰途窮人生，於願足矣。