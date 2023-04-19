《老照片說故事》六十七年前初到西安

一九五五年分配到陝西的九人在西安合影。

一九五五年暑假，我們在華東師大面臨畢業，這時全國開展反胡風鎮反運動，我們也就推遲離校參與運動，一直持續到近八月底，新生即將進校，領導只得讓我們離校給新生騰房子。同時，畢業生中掀起支援內地的高潮，動員大會上，老師提出希望有華東師大的畢業生去聖地延安；俄語甲乙兩個班六十人中，就有我們九人分派到陝西。

學校給去西北的學生包了幾節車廂，到了南京下關。那時還沒有建大橋，每三節車廂一批輪渡到對岸浦口，前後花了幾個小時。我們全體在徐州下車，在接待站住一晚，吃山東風味的高腳饅頭，第二天換車沿隴海線西去。我們看到中原大地除鄭州、洛陽、開封等大城市外，大部分溝壑連綿，鹽鹼地泛白，黃河氾濫成災的遺跡仍在。

車到西安，車站是傳統大屋頂建築，古色古香，廣場開闊宏大，據說是一九三五年張楊時期迎接蔣介石到陝所建。車站附近的省政府交際處賓館樹木花草美麗，據說西安事變時，蔣方高級將領就關押在這裡，有一個高官想逃跑，被衛兵開槍打死。

但是西安的市容和三○年代西安事變時的照片相差無幾，都是一、二層的低矮門面，北大街有一座五層的通濟坊鶴立雞群，是市內的最高建築，也是張學良時期所建。

我們在解放路的旅館裡待了近十天，等候教育 廳的工作分派。期間，廳裡請我們去著名的浴池珍珠泉洗澡，招待我們在名餐館老孫家吃羊肉泡饃；我這南方人對這陝西名吃感到新奇，女同學聞到氣味就退避三舍。

廳裡又請我們去阿房宮電影院 看電影，阿房宮這個名稱我們早在中學課本裡就聽說過，今天有幸親身來到它的原址，想像它的「五步一樓，十步一閣」、「一日之內，一宮之間，而氣候不齊」的景象 ，我們的心情不免大為振奮，感到來西北值了。

廳裡接待的人員告訴我們，這些地方也都是少帥當年常去之地，我們感到享受了少帥同樣的禮遇，沾了他的光，心情大好。

教育廳的景廳長一頭白髮，是個老教育家，在分配大會上感謝我們到陝支援，表示十年後陝西發展好了，歡送我們回老家。年輕人聽了很感動，想不到我們後來一直到退休 也無法返鄉。

我們初到陝西，對情況一點也不了解。陝西按地形分為陝北、關中、陝南三個區域，發展程度相差很大，關中八百里秦川，發展最好；陝南在秦嶺之南，氣候和生活屬於南方範疇；陝北地近內蒙沙漠，發展最差。

廳裡和我們談話，徵求分配意見，我們一口回答「人民的需要就是我們的志願」，不提任何要求。最後，我們九人中，三人去陝北，三人去陝南，兩個女同學和一個未婚妻在西安的同學留在西安周圍。我和潘蘭生分到最北的綏德地區。

臨別前一天，我們九人到東大街鍾樓附近一家老照相館合影留念，推光暉寫下題字「在祖國的大西北」表達我們的豪邁心情。現在九人中僅留前排兩個女同學，還有二排右一的朱耀金和後排左側的我四人了，其餘五人已經騎鶴歸西。我今年九十一歲，往事歷歷，點點滴滴在心頭。