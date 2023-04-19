二十多年前的十二月中旬，我們搬到位於小山坡上、松林環繞、取名「勤學森林」的新社區。時值聖誕佳節，我們和唯一一戶鄰居不約而同地把屋内外裝飾得繽紛亮麗，洋溢節日氣氛。後來陸續迎來新家庭，日益熱鬧。

開發社區時，建商和地方政府達成協議，將三分之一的土地規畫為保留區，用以蒔花弄草，種植樹木；林中的步道 小徑盡量保持原始型態，融入大自然，進而招蜂引蝶，適合原生的珍奇鳥類繼續駐足。搬入新家數月後收到來函，保留區的維護，將在建商全數交屋後轉交給住戶，歡迎有興趣的居民競選，由每一家通訊投票 選出委員。

我自告奮勇參選，詳列學經歷，闡述對保留區的願景，並提到即將獲得在職進修的企管碩士學位，希望有機會學以致用，為美化家園服務。選舉結果揭曉，我以最高票當選主席，十分驚喜。很高興受到大家支持，又深感責任重大，需全力以赴才不負所托。

萬事起頭難，我首先和任職秘書和財務的另兩名委員，安排建商和住戶共同視察保留區，記載需要改善之處，由建商負責完成。接著合擬問卷調查，請每戶分享對綠化的優先選項、可接受的經費範圍，和開會時段的偏好；再根據回饋，訂議程排日期，預定圖書館的會議室。

我主持每一季的居民大會，聆聽大家的意見，各個議題充分討論，有些達成共識，有些付諸表決，再決定執行計畫。為了提高參與感，我會鼓勵對某項目特感興趣的鄰居成立專案小組，大家同心協力。

委員會的主要職責，包括維持保留區的整潔美觀，聘雇園丁景觀設計、種植花木、施肥剪草；入冬前接洽好公司鏟雪，颳強風後請專人移除被吹倒的大樹，確保安全。秘書負責即時發送會議紀錄，並追蹤決議進展。財務負責交涉保費 ，繳納地稅，公布收支表和新年度的預算，向每一家收取年費。

服務期間時有小插曲。由於社區沒有房主協會，左鄰右舍之間鬧矛盾，竟找保留區的委員調停。曾有鄰居抱怨隔壁的狗沒有拴上繩鏈，闖到他家孩子正在玩耍的前院；養狗的鄰居則考慮加蓋藩籬一勞永逸，經我們提醒戶外須採開放式才符合規章，並奉勸雙方以和為貴。

連任三年的主席，看著綠化區一天天茁壯，有青翠碧綠的草坪、百花齊放的花圃、鬱鬱蔥蔥的林木，處處賞心悅目、鳥語花香，還不時見到火雞、野鴨、梅花鹿和稀有鳥類的蹤跡。

當初投入社區服務，除了盡一己之力，也出於對公眾事務的新鮮好奇，沒想到收穫豐富，既可美化居家環境，提升生活品質，磨練處事溝通能力，又和街坊鄰居建立友誼，廣結善緣，一舉數得，何樂而不為？