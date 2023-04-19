我和園園一直保持聯繫。我們有時會在網上碰到，每當問起她感情上的事，她總是無奈地發個笑臉說，她和亮亮已沒有可能，「我老早就和他說過，我身體不好，當時他並不介意，說愛情的力量可以戰勝一切」。

誓言說起來簡單，要真正做到並不容易。二十一歲時、園園以優異成績大學畢業的那年，被確診遺傳了一種家族性疾病。這對於年輕的她來說，無疑是一個沉重打擊，因為她可能會失去過正常人生活的權利，還要時刻面對死亡。雖然爾後她繼續在加州 柏克萊大學攻讀碩博士，但她明顯感覺到了身體的極度透支，與學習的格外吃力。

園園說，亮亮是她的大學同窗，四年的相知相戀，讓他倆的心日益貼緊。後來亮亮在感情面前的退縮有多重原因，而顧慮園園有病是主要原因。園園從不埋怨亮亮，她早已想開了，亮亮從未傷害過她。相反，亮亮曾帶給她無數美好的回憶，旅遊、爬山、攀岩、彈琴……，讓從未嘗過愛情滋味的她，懂得什麼是刻骨銘心的愛情。

其實，讓我挺納悶的是：既然園園那麼愛亮亮，為何不敢大膽地追求亮亮呢？面對我的疑惑，園園提起了自己常說的一句話：「對生活本身，我基本上是絕望的。」在園園心裡，可能認為生理上的疾病，將註定讓她無法擁有真正長久的愛情，這也將是她一生永遠的遺憾。

有時我總會想起她曾經對我說過無數次的話：「我得的是那種遺傳性疾病，很嚴重。」可我無法直觀地想像出，那到底是怎樣的可怕疾病。渾身充滿著青春氣息的她，長得很漂亮，古典美中透露著時尚 的氣息；她聰明活潑，命運對她卻如此不公。

直到上個月，我曾多次收到園園的祝福短信，她說很想和我當面談談，不然她會崩潰。見面後，令我難以置信的是，我第一眼差點沒認出她來。她變了，雖然著裝依然時尚，但整個人無精打采，看上去憔悴不堪。

現實真的很殘酷，時間僅僅過去一年多，她所說的家族遺傳疾病，給她身體造成的傷害是如此明顯地顯露出來。她吐字有些含糊不清，且時常伴隨著全身輕微的顫抖。這時我才理解，絕望在她心裡是一種怎樣的感受。她有思想，也渴望擁有美好的愛情，可是這一切早已變成不可能。

這天下午，我一直靜靜地聽她傾訴，因為我覺得安慰的語言是那樣空洞無力，她對自身以及未來的認識，比我要清楚得多。她說眼看著身邊親人是怎樣走完一生，雖然心有不甘，可一點辦法都沒有；因為像她這種病，目前醫學 界還沒有找到最佳治療方法。

她說話時我看不到一絲傷悲，但我相信，悲傷早已侵蝕她的全身，她已麻木。

問到她和亮亮的感情，她說有時還會和他通電話，只是時間已經改變了許多東西，他們不可能有未來。偶爾，亮亮還會開玩笑說：「我現在有女朋友了。」園園知道，亮亮根本就沒找女朋友，她知道他是個好男孩，感情很難很快轉移，只是自己的處境如此糟糕，怎忍心再去連累他呢？

我問她今後的打算，她說：「現在我身體還撐得住，我的病再怎麼嚴重，對眼下正常生活還不會有太大影響，只是我不能再像以前那樣愛美了。我的語言、表達能力會不斷地下降，我已接受了現實。慢慢地往前熬吧，我希望能盡量過上正常的生活，平平淡淡就好。」

是啊，對於園園而言，平淡的生活也是一種夢想和幸福。哭過、痛過之後，堅強的園園擦乾了眼淚，因為她知道現實是無法逃避的，最要緊的是要過好眼下平平淡淡的每一天，用快樂的心情觀望太陽的冉冉升起與徐徐下落。