這份工作做了幾個月，老闆覺得我做得不錯，也可以信任，就不要我再跟車，改去顧客的公司送訂單和收帳。這就開啓了我工作的另一個新境界：洋行交易。

六十多年前的香港 ，雖然沒有現在這麼繁榮，但也已經是頗具規模的商港。世界各地的產品，像機器零件、汽油、棉紗、甘蔗等，都要運到香港工廠加工；而國內出產要外銷的名貴藥材、絲綢、古品珍玩，也要在這小島上運出。

把持香港商業中樞的，就是中西合辧的大洋行和工廠。我初出茅廬，開始接觸這些從未見過的大商號，雖然不是要去接洽生意，也不免覺得戰戰兢兢。

洋行和工廠的辦公室多數聚集在香港中環的德甫道和皇后道，從九龍天星碼頭過海，走路十幾分鐘就到。古舊的英式洋房，門口有印度守衛，我必須用英文說明來意，出示證件，才能進入，由傳達帶到大班（經理）的接待室接見。

這些大班不論中外，一律西裝革履，滿口英文。幸虧我的任務簡單，只是要他們簽署運貨訂單或付運貨費用，所以也還能溝通。後來日子久了，我學會了不少商業用詞，英文也越來越順，也能跟一些欺我年輕的奸滑經理據理力爭。

簽署運貨訂單比較簡單，只要時間地點、貨物項目清楚就可，但要收帳就沒那麼容易。雖然有的大班爽快誠實，立刻就叫秘書小姐開支票 ，但也有很多人用各種藉口拖延，有的說數據有差，有的說我只是個孩子，不能交給我支票；最常用的藉口是推手頭錢緊，要我過些時候再來收帳。有時候我要去兩、三次，甚至從早到晚坐在辦公室不走，才能迫使賴帳的大班付款。

同情我的，反而是那些穿著高跟鞋旗袍、打扮得花枝招展的秘書小姐，她們常常拿奶茶和小餅乾來給我打氣，又幫著我催老闆給錢。

這洋行工作雖然繁雜，要應付各種環境和人事，但也有不少樂趣。最好的是時間上比較自由，如果那天工作快速順利完成，我就會有不少空閒，遊逛五光十色的中環，欣賞高檔商店的櫥窗設計，觀看每家電影院 的大型海報，或者到後街的大排檔吃一碗香熱的牛腩蘿蔔。

我的薪水大部分都交給父親，自己留下一點零用錢，其實也用不完。公司外勤人員一律每天有兩元車飯費，我因為沒到十八歲，可以用半價學生月票搭過海輪渡或坐公車，省下不少開銷。

午飯時間如果不很餓，就用麵包和汽水充飢，等回公司才吃免費晚餐。周末休息偶爾和學店的前同學看場二流戲院的電影、打打籃球，也花費不多。一年下來，我用省下的錢買了手表、自來水筆，和一架打字機自學打字。

我在公司做了兩年，覺得工作順手，老闆同事對我也很好，過年老闆請酒席團拜，彼此有如一家人。有些有家的同事，月底錢緊，常常問我這個單身仔借錢應急，我總是盡可能幫忙；我在工作上有什麼困難問題，他們也會指導幫助。

我幾乎已經忘記了到香港的最初目的，直到有一天忽然收到律師緊急通知，我必須要在兩個月之內完成身分審查，立刻離港。因為過了兩個月我就要十八歳，變為成人，不能再利用未成年子女身分赴美。

等了四年多，忽然在兩個月之內就要離開，我的忙亂可知，但最難捨的還是我在小島上的工作。我不會忘記像是家人的老闆和同事，更會銘記這工作帶給我的經驗、商場知識，和處人處世的道理。我雖然失學，但這職場教育對我前途的影響和幫助，並不遜於大學教育，讓我終身受益。

➤➤➤第一份工作（上）