《老物件情懷》三套年曆片

三套年曆片。

照片裡的三套年曆片，當我把它們自上而下排在眼前時，彷彿又看到小小年曆片曾經的風光與美麗。

最上面的一套年份是一九七七年，約十乘七厘米，紅花綠葉襯托倒出的鋼水，右下角寫著「鋼花怒放展宏圖」；另一張田地水庫前的大紅花下寫著「大寨紅花遍地開」。

兒時的我對這套年曆片沒什麼印象，但那句「工業學大慶、農業學大寨」口號，在那個年代可謂人人皆知。加上這套彩印的年曆片，設計使花瓣和葉子有立體感，葉子是綠色和黃色的燙金，在七○年代可謂高級品。

中間一套一九七八年的「孫悟空三打白骨精」我是有印象的，因為我擁有的第一本小人書就是「孫悟空三打白骨精」，七二年版的售價人民幣○點一八元。那時不識字，然而遠山近石、騰雲草樹、悟空妖怪的畫面和故事情節被翻閱得非常熟悉。在地上畫個大圈圈，把唐僧等人圍在當中；說好的見人莫理、見物勿吃，唐僧卻屢次把妖怪認作菩薩，直到天王廟裡被捉住，最後孫悟空化身白骨精母親金蟾大仙，入洞解救化險。

三套年曆片。

看年曆片上的孫悟空高高在上，揮動著棒，打的就是下面三個變身妖怪，每次看都覺得孫悟空很了不起。可年曆片雖是彩色的，線條卻趕不上連環畫的細密與靈活，所以當時的我對手裡的小人書更愛不釋手。

最下面這套一九七九年的「紅樓夢」，十四乘六厘米，修長的尺寸非常別致，宛如婀娜美女。更別具一格的是設計，六張一套，自左及右：迎春讀經、湘雲眠芍、黛玉葬花、寶釵撲蝶、元春省親、惜春作畫，連成一幅動靜相宜的畫面，如同一幅古典屏風，美得令人眼前熠熠生輝。

好看的東西捨不得用。當時我家的五斗櫥有大鏡子、玻璃台面，記得我使勁把整塊玻璃往上提到能塞進年曆片的高度，把六張緊密相連排在一起放進去，這對一個孩子來說難度可大了，但我做到了，所以印象深刻。

曾幾何時，年曆片風靡全國，是一年一度當之無愧的饋贈佳品，又不知何時起，漸漸沒了身影。儘管如此，在我們的記憶中，有的東西只會遠去，而不會消失。