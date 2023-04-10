二○○七年五月的一天，我在溫哥華唐人街的麗新理髮店內，身穿類似大夫制服的白大褂，雖然和新同事寒暄時笑嘻嘻的，可是對著鏡子，我的神情難以掩蓋，那是落寞、茫然。有什麼辦法呢？我移民加拿大後，入職一家沖印公司，黑房技師一當就是二十年，朋友們都說我幸運。

棲遲異國，不懂英語，沒有一技之長的新移民，哪一個不是從頭做起？教授改行掃地，工程師當中餐館洗碗工，說得好聽，叫「看在錢分上」；但我這個從年輕時起就把攝影 當成終生志業的「發燒友」，卻是找到了和照相關係密切的職業。然而，在行將步入晚年的關卡，因數碼照相的衝擊，我失業了，不能不轉行。這是拿剪子的第一天。

新人，新地方，怯生生的，時間真長！一個人進門，朗聲說：「劍鋒啊，你好！」我詫異無比，眨眼再看，沒錯，是他。我驚叫：「哎呀，怎麼是你！」他和我握手，說來理髮，隨即坐上轉椅。

我光顧著激動，連電剪也差點拿不住。他對著鏡子中的我說慢慢來，我難以抑制感動。我不曾把倒霉事告訴這位恩師，直到如今，我也無法解謎：他怎麼知道我已轉行，並在第一天找到我的新工作地點。

這位貴客是翁瑞祺先生。第一次看到他的名字，是一九八○年初，那時我還在國內。這一年參加香港 「三十五釐米攝影學會」舉辦的國際攝影沙龍比賽，賽事結束後，舉辦方把參賽資料退回。包裹裡除了我的作品，還有一本參賽沙龍會刊，上面列出該學會的領導人名單，翁瑞祺是攝影沙龍的主席。

翻開會刊，裡面都是世界各地精美的風景照片。「中國」這一欄目僅我一人參與，題為「路」的黑白照片入選，是同年春節我在東北拍攝的雪景。後來，我在設於廣州的「華僑畫報」當記者，社長、總編都對我提起，要和香港的翁瑞祺先生聯繫、向他徵稿，可惜沒法進行。

我定居溫哥華十年後，翁瑞祺先生也從香港移民到這裡，被兩個攝影協會聘為顧問。因為攝影，我們成了朋友，每年攝影協會聚會，我代表所供職的沖印公司送去抽獎禮物，趁機和翁瑞祺先生聊天，向他請教。

第一次給翁先生理髮，我特別小心，時間拉得格外長，一邊剪一邊談話。他對我打趣說：「我的頭髮才十幾根，值得費這麼多時間嗎？」事實如此，他已年過八十，近於全禿。我說：「我替你一根一根地剪，越慢越好，趁機聽你上課，理一次髮就是一堂攝影課，完全免費。」他哈哈大笑。

從此，他一個月來一次，讓我修理「這十多根」，彼此都樂此不疲。理完了，如果沒有客人，我就和他去咖啡店，每人拿一個紙杯，我繼續恭聽他說獨得之祕。一年年下來，成了常規。

二○一一年的一天，翁先生又坐上轉椅。談天時，我突然心血來潮，對他說，「今年我六十了，舉辦一個攝影展 覽，慶祝生日好不好？」他立刻表示贊成，說：「你拿照相機這麼多年，拍出無數好照片，當年代表中國參加香港攝影沙龍的大賽，如今火候更足，一定會成功。」我趁機問：「翁老師，您可以替影展寫前言嗎？」他爽快答應，並要我拿幾張作品給他看看。

我把幾張照片送交他。兩天後，接到他的電話：「劍鋒，前言寫好了，今天帶到唐人街交給你，看看是否合意？」我驚喜莫名，連連道謝。他說：「以前幾十年，我沒有給任何人的影展寫過前言，你是第一個。」

我和他約好在一個茶餐廳見面，每人一杯咖啡一塊蛋糕，面對面坐著。翁老師拿出稿紙遞給我，說：「劍鋒，你看看哪裡需要修改。」我接過，迫不及待地讀起來。

讀到前言第三行，我的眼淚就開始掉。翁先生看我久久不說話，以為出什麼事，探身過來看。我的視線被淚水模糊，忙不迭地說：「謝謝！謝謝！」翁老師說：「慢慢看。」我喝下幾口咖啡，讓自己平靜，再往下看。然而，眼淚不爭氣，一直流下。

我從事攝影超過四十寒暑，何曾有哪個前輩、大腕如此關懷我，肯定我的成績，予以無比熱情的鼓勵。人生難得的是知遇啊！

我從紙巾盒拔出一張，把眼睛抹抹，逼自己一行一行往下看。看完，對翁老師說：「寫得非常好！寫到我的心裡去了，我回家會再慢慢看。」翁老師看著我通紅的眼，說：「看到什麼地方需要修改就告訴我。」便要告辭。結帳後，我送翁老師去公車站，他上了公車，我頻頻揮手，目送他遠離。心裡算一下，這一年他九十二歲。

我印好「六十回顧展」的宣傳資料後，在店裡給翁先生打電話。接電話的是他太太，說：「翁老師昨天走了。」我的腦袋轟地一下，眼淚像潰堤般湧出。同事見狀問發生什麼事了？我嚎啕大哭：「翁老師不在了。」

翁老師，還有一周我的攝影展就開幕，早說好由您擔任剪綵嘉賓，您爽快地答應：「會穿一套筆挺的西裝出席。」唉，美好的約定成了我畢生的遺憾。

翁老師給晚輩影展寫前言，我是第一位，也是最後一位。