印尼 海邊的風浪，吸引了不少世界級的衝浪高手。巴西的聖保羅及里約，一時盛行印尼特產的「丁香菸」，原來是巴西的衝浪好手帶回母國所掀起的風潮。

黃昏後，漫步庫達海灘街頭，海風徐來，讓人有身處世外桃源的感覺。朦朧的燈光下，酒吧、餐館林立，賣衣服的、賣木雕的、賣CD的小店隨處都是。在峇里島買東西，一定要學會討價還價，大抵上，還價百分之三十到五十，並不算稀奇。

除了景物，峇里島的木雕堪稱世上一絕。木材本來就是印尼特產，有白色的橡木、會沉入水中的黑檀木、香味四溢的檀香木。峇里島的木雕，夾雜東西文化風格，加上「拉瑪亞那」的神祕色彩，藝術性很高。我到過許多國家，找不到任何國家的木雕，可與峇里島獨特的風格相比。

峇里島有許多國際五星級的旅館 ，其中之一的「大凱悅飯店」，除了有旅館專用的海灘，游泳 池就有七、八個。努沙度窪小島上的「努沙度窪旅館」（Hotel Nusa Dua），是雷根總統一九八六年到印尼訪問時，所住的旅館。由於旅遊業的需要，許多峇里島人會說英文，旅館服務生的態度良好，讓您有賓至如歸的感覺，難怪許多國際大會議，如二○二二年的「國際二十大國會議」（G20）就在此舉行。

峇里島的旅遊業長盛不衰，每次到該島總會發現一些新的去處及活動。

有一年，我們發現在海邊吃烤魚的地方：澗巴浪（Jembarang）。遊客們可以一邊看落日，一邊吃燒烤海鮮，享受浪潮帶來的徐徐海風，聽那穿著蠟染衣服樂師彈著吉他，唱著印尼情歌。日落後，整個沙灘萬家燈火，南海風光令人心曠神怡。

有一年，我們發現不同於指壓的印尼式「香精油按摩」。按摩之後，可以隨意在附設的專用游泳池徜徉。

有一年，我們到高山湖邊打高爾夫球，溫度約攝氏二十五度，有桿弟揹球袋，該球場曾是名列世界第十四名的好球場。

有一年，我們到烏埔（Ubud）看梯田景色，除了感覺「人在畫中」外，還可買到甚具價值的圖畫及雕刻藝術品。

有一年，我們和女兒在沙灘玩沙，騎海上摩托車，搭高速拖吊的香蕉船、降落傘。只花了幾塊錢，就可以飛天、滑水，何樂而不為？

行文至此，心中又聽到「峇里島」的呼喚：「只要你一朝來到峇里島，走上那山隈又水涯，就彷彿世外桃源安樂鄉，誰不會輕易離開它……。亅

➤➤➤夢迴峇里島（上）