群組的好處，就是一群老友，暇時天南地北話當年。住在佛州 的一個大學契友，因為聊起女兒帶外孫到奧蘭多參加美國跆拳道黑帶考試及競賽，無意間透露，當年他在建中利用課外活動時間，曾受教於國術名師多年；所以這些小毛頭，包括教練的功夫，在他看來只不過是花拳繡腿。從他讀研究所時，連續兩、三年都應邀在學校一年一度的國際之夜表演，還做過三位表演藝術系教授的武術家教，就知道他的功底確實很深。

話匣子一打開，又聊到有年二二八 ，他不知天高地厚，從學校練完功，帶著單刀和柳葉刀，大喇喇地騎腳踏車回家，中途被警察 攔截帶到警察局，還得靠老爸保出來。有個契友回應，怪不得那天青年團契不見他，聽說被抓到警察局，大家還議論紛紛：這麼乖的人怎麼會被抓呢？

另一個契友接著寫道：大學一年級時，有天上午上完微積分，和幾個同學去新生南路的撞球場打球，突然被少年組抓到林森南路少年隊。猜想看在台大學生的份上，未予打罵，只記下學生證號碼，就把他們送回台大校門口，來回還坐吉普車。過了幾天，訓導處貼出公告：「查工學院學生xx，xx，xx，xx在校外打撞球，被少年組查獲，有損校譽，特予口頭警告一次，同學們請多利用學生活動中心的撞球台，以免在校外被捕。」

口頭警告並不會留下紀錄，只是訓導處和少年組在角力，覺得他們管太多，球場明明就在新生南路邊，等於是台大校園。當時電機系分甲乙兩組，第一天，甲組被抓時，心裡並不害怕，因為有個同學父親是立法委員；第二天乙組上完課又慷慨就義，這次的家長更牛，居政府要位。現在同學每次相聚，還傳為笑談，津津樂道。

從小生長在南部的契友也有糗事分享。她讀高中時，有次組織郊遊，租借軍用大卡車，盡興旅遊完畢，歸途突然發現兩邊行道樹是結實纍纍的芒果樹，她們坐在敞篷的卡車裡，觸手可及。可惜車子行進中，採摘不便，好心的司機聽到這些女生興奮的尖叫聲，乾脆停下來，讓她們摘個夠。

正在享受採果路樹下，不料樂極生悲，兩個彪形大漢怒氣沖沖上前喝斥她們，怎可「偷採」私人果樹，同學一臉錯愕，這不是公家的行道樹嗎？怎算「偷採」呢？大漢要求她們賠償，不然就要報警。小女生嚇得不知所措，只好紛紛解囊，湊足他們開出的遠超過市價的數目，才敗興而返，她寫道：「大漢見錢眼開的笑容，至今仍然難忘。」

回顧過去，誰都有出糗、甚至年少輕狂的時候，好在時間和經驗是最好的解藥，如今回顧，一切都已雲淡風輕，船過水無痕了。