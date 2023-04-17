《老照片說故事》從上海駕照到美國駕照

作者在租車公司留影。

十多年前，我第一次來到美國女兒家居住，發現在美國不會開車等於沒有腳，可謂寸步難行，於是我想回上海學開車考駕照 。

首先我選擇了駕校，先到醫院體檢，然後上電腦通過交通規則一百題的考試，最後到寶山區訓練基地。正值冬天，每天起早摸黑，到滬太路集合，然後駕校教練用車帶到訓練場。經過三個月的艱苦訓練，總算等到考核時間。

考核分兩次，第一次在訓練基地，有市交通隊大柏樹派警官坐在副駕上發指令，我完成上橋、下橋、倒車、泊車等各種動作。第二次在外環線進行路考，那天正好下雨，同樣按照警官指令，我完成左右拐彎、側向路邊停車等各種動作，最終拿到上海駕照。

拿到駕照，在市區開車還要有一段適應時間。我就租車 ，由教練員坐副駕駛位陪駕，上高架下隧道，內、中、外環穿越延安路浦江隧道到陸家嘴金融區，又開往新客站地下車庫上下，接著開到虹橋國際機場 。經過了一段時間，積累了一些實際經驗。

因上海人多車多，還有行人亂穿馬路，慢車道上有自行車，人行道上有送外賣的助動車，有弄堂裡突然竄出的小孩，真是千變萬化，要相當集中注意力。一個要好的朋友看我拿到駕照，放心給我開車，我從浦東國際機場一直開回普陀區的萬里城。

來了美國，我要考美國駕照。由美籍華人朋友幫忙，我乘車到他家，由他開車陪我到考駕照中心。先進行視力檢查，然後用視頻進行路標識別考試，我再遞上上海駕照的中英文公證書和原件。

想不到，有上海駕照不用路考，因為上海交通複雜還能夠開，美國認可上海駕照。當場拍照，填了信息表，發給我美國駕照。

那時有個美國朋友Bobby，因他娶了中國妻子，向我學中文而認識，邀請我到他家作客。他家在一個小山頂上，飯後他聽說我已有美國駕照，就陪同我開他的車；他坐在副駕駛位子，我在山路上先下山後再上山，最後一步到位停在車庫裡。

時間長了，我想租車。因為來美訪問學者，就用中國駕照租車，國際駕照貴些，現今用美國駕照較便宜，包括保險。租車公司的車都比較新，租一天價錢貴，租一周或一個月便宜些，租半年或一年更便宜。但我想家中車庫兩車位，第三部車子只能停在車道上或馬路邊，日曬夜露風吹雨打，就耽擱了。

前些日子疫情回不去，上海駕照要每年體檢，這樣就過期了。美國駕照也到期，我年紀大了，沒有及時更換。但美國駕照也有用處，因綁定社會安全號，信息又全，包括我父母出生年月日都有，可代替身分證。

這就是我從上海駕照到美國駕照和第一次開車的經歷。