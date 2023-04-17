我的第一份工作，是在香港 九龍一家運輸公司做收貨員。那是一九五五年，當時我還不滿十六歲。

我是廣東台山人，十三歳的時候就隨父親離開家鄉去香港，主要是為了想要申請來美國。香港雖然繁華熱鬧，但地少人多，沒有出路的人都想來美國打拚。但因為名額有限，用各種理由申請的人，往往要排隊等候好幾年。我能夠到香港排隊，是因為在美國的叔公用重金買了一張與我年齡相仿的華人 男童出生紙，叫我以美籍華人未成年子女的身分，到香港設法申請來美。

叔公這樣大費周章，也有他的苦衷。我家在鄉下人口眾多，而父親是被祖母寵壞的獨子，不事耕做，因而家中常常要靠叔公寄錢接濟。常此以往，叔公不勝其煩，就決定不惜花一筆錢，想法把我弄來美國，讓我自己賺錢養家。

沒想到，香港的移民律師竟告訴我們可能要等上一、兩年，才能輪得到我的申請審查。父親沒法，也不能長期借住親戚家，只好分租同鄉的一間小房安頓下來，叔公也只有按月寄錢來給我們維持生活。父親有時替人打點零工，而我則聽從了律師的勸告，進學校學英文。

香港的中學分中文和英文，但正規學校非常嚴格，除非成績卓越，或有大人物介紹，休想進去。我一個從鄉下小學畢業的老土，當然不夠資格，只有去上那時盛行的「英文學店」。這些學校不管成績和程度，只要交學費就收，論年齡大小排班。我雖被排在中班，但英文碰也沒碰過。

所幸這學店雖然昂貴，但頗有名氣，教師多數是外國神父，所以如果用心，也可以略有所成。我念書很用功，學得很快，班主任魏神父是從美國教會訓練回來的留學生，很喜歡我勤奮認真，常常告訴我一些美國華人生活艱苦的情形，也常用英文和我對話。兩年多下來，我已經能看簡單的英文書信，也可以說些普通的會話，而我能找到這收貨員工作，也全靠著我這兩年的「學店英文」。

雖然等了兩年，護照還不能確定排期，叔公不願再繼續供給我們，他要我們一則回鄉，二則自尋出路。父親當然不願前功盡棄，所以他一面四處打工，賺一點錢，一面要我輟學，找工作幫忙家用。

我一個少年，學歷經驗全無，要找工作真是毫無頭緒。幸虧我想到了魏神父，請他幫忙打聽。那時香港神父的影響力很大，人面也廣，可謂「有求多應」。果然神父託了幾個商界朋友，不久就為我找到了這份運輸公司的工作。

我應聘的工作，本來只是打掃兼替職員打雜的小工，但因為是神父介紹，老閭親自找我面談。當他知道我念過英文學店，頗為驚訝，忽然用英文問我為何輟學。我勉強用英文解釋，雖然不流暢，但也清楚。他考慮了一下，對我說：「你英文不錯，不用打雜，我這裡的收貨員要個助手，你就去幫他吧，算是辦公室文員。」

就這樣，我從小工一躍而成為文員，薪水也從每月三十元港幣升到五十，最好的是公司包吃包住，省下不少開支。父親和親友當然都很高興，直誇我有本事，小小年紀就能自己闖出一片天地。

我的新工作不算難，但也很忙累。運輸公司主要的業務是替洋行和工廠送貨接貨，每天一早，公司師爺就看南華早報，記下有輪船到港的日期，同時也記下哪家洋行有貨櫃在船上待運下船，或是哪家工廠有外銷貨要送去上船。

記好之後，老闆或助理就會打電話給這些洋商行洽商，設法接他們的運貨訂單，我們的工作就是依著訂單，用大貨車把停泊在九龍碼頭附近輪船上的貨，通過海關檢查，運到洋行和工廠的貨倉；或是把存在貨倉的外銷貨，運到碼頭去上船。

公司共有十輛大貨車，由我們兩個收貨員領頭，浩浩蕩蕩地在香港九龍過海來回，穿街過市，一天數次。雖然很累，但所過之處路人側目，有警察 幫忙開道，我們這兩個頭領也很高興，覺得威風八面，得意洋洋。有時候我們也接些私人的小生意，像替回國的英國高官搬家具上船，每次除了運費，都會有豐厚的小費與工人平分。還有一個書商，每個月都會託我運一大箱金庸的小說去紐約，賣給美國書迷。

➤➤➤第一份工作（下）