第一份工作（上）
我的第一份工作，是在香港九龍一家運輸公司做收貨員。那是一九五五年，當時我還不滿十六歲。
我是廣東台山人，十三歳的時候就隨父親離開家鄉去香港，主要是為了想要申請來美國。香港雖然繁華熱鬧，但地少人多，沒有出路的人都想來美國打拚。但因為名額有限，用各種理由申請的人，往往要排隊等候好幾年。我能夠到香港排隊，是因為在美國的叔公用重金買了一張與我年齡相仿的華人男童出生紙，叫我以美籍華人未成年子女的身分，到香港設法申請來美。
叔公這樣大費周章，也有他的苦衷。我家在鄉下人口眾多，而父親是被祖母寵壞的獨子，不事耕做，因而家中常常要靠叔公寄錢接濟。常此以往，叔公不勝其煩，就決定不惜花一筆錢，想法把我弄來美國，讓我自己賺錢養家。
沒想到，香港的移民律師竟告訴我們可能要等上一、兩年，才能輪得到我的申請審查。父親沒法，也不能長期借住親戚家，只好分租同鄉的一間小房安頓下來，叔公也只有按月寄錢來給我們維持生活。父親有時替人打點零工，而我則聽從了律師的勸告，進學校學英文。
香港的中學分中文和英文，但正規學校非常嚴格，除非成績卓越，或有大人物介紹，休想進去。我一個從鄉下小學畢業的老土，當然不夠資格，只有去上那時盛行的「英文學店」。這些學校不管成績和程度，只要交學費就收，論年齡大小排班。我雖被排在中班，但英文碰也沒碰過。
所幸這學店雖然昂貴，但頗有名氣，教師多數是外國神父，所以如果用心，也可以略有所成。我念書很用功，學得很快，班主任魏神父是從美國教會訓練回來的留學生，很喜歡我勤奮認真，常常告訴我一些美國華人生活艱苦的情形，也常用英文和我對話。兩年多下來，我已經能看簡單的英文書信，也可以說些普通的會話，而我能找到這收貨員工作，也全靠著我這兩年的「學店英文」。
雖然等了兩年，護照還不能確定排期，叔公不願再繼續供給我們，他要我們一則回鄉，二則自尋出路。父親當然不願前功盡棄，所以他一面四處打工，賺一點錢，一面要我輟學，找工作幫忙家用。
我一個少年，學歷經驗全無，要找工作真是毫無頭緒。幸虧我想到了魏神父，請他幫忙打聽。那時香港神父的影響力很大，人面也廣，可謂「有求多應」。果然神父託了幾個商界朋友，不久就為我找到了這份運輸公司的工作。
我應聘的工作，本來只是打掃兼替職員打雜的小工，但因為是神父介紹，老閭親自找我面談。當他知道我念過英文學店，頗為驚訝，忽然用英文問我為何輟學。我勉強用英文解釋，雖然不流暢，但也清楚。他考慮了一下，對我說：「你英文不錯，不用打雜，我這裡的收貨員要個助手，你就去幫他吧，算是辦公室文員。」
就這樣，我從小工一躍而成為文員，薪水也從每月三十元港幣升到五十，最好的是公司包吃包住，省下不少開支。父親和親友當然都很高興，直誇我有本事，小小年紀就能自己闖出一片天地。
我的新工作不算難，但也很忙累。運輸公司主要的業務是替洋行和工廠送貨接貨，每天一早，公司師爺就看南華早報，記下有輪船到港的日期，同時也記下哪家洋行有貨櫃在船上待運下船，或是哪家工廠有外銷貨要送去上船。
記好之後，老闆或助理就會打電話給這些洋商行洽商，設法接他們的運貨訂單，我們的工作就是依著訂單，用大貨車把停泊在九龍碼頭附近輪船上的貨，通過海關檢查，運到洋行和工廠的貨倉；或是把存在貨倉的外銷貨，運到碼頭去上船。
公司共有十輛大貨車，由我們兩個收貨員領頭，浩浩蕩蕩地在香港九龍過海來回，穿街過市，一天數次。雖然很累，但所過之處路人側目，有警察幫忙開道，我們這兩個頭領也很高興，覺得威風八面，得意洋洋。有時候我們也接些私人的小生意，像替回國的英國高官搬家具上船，每次除了運費，都會有豐厚的小費與工人平分。還有一個書商，每個月都會託我運一大箱金庸的小說去紐約，賣給美國書迷。
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