前兩天在華人 菜場看到有賣糖炒栗子，一盒六塊錢，喜出望外，馬上收進購物車。晚飯後收拾停當，打開收音機，聽著納金高（Nat King Cole）的老歌，坐在壁爐旁，一顆接著一顆，不到半個鐘頭，那盒糖炒栗子就都解決了。巧妙地，這時收音機裡飄出那首「烤栗子」（Chestnuts roasting on an open fire）經典老歌，我的思路遊走到了十多年前，在維也納旅館 前捷運站門口買的那包栗子。

那是十二月裡聖誕節 前，維也納的天空下著細雪，我們從車站出來，正要過馬路回旅館前，看到一個中東來的小伙子，守著一個有大鐵鍋的車子，裡面正在烤栗子，空氣裡飄著陣陣熟栗子的甜香味。我拉著兒子的大衣袖子，朝那裡走去。因為我身上沒有零錢，後來發現他口袋裡也只有兩個歐元，一元七個，傾囊而出，買了一包。

這些栗子個兒特大，每顆都被小販用心地先割開了一個小口子，炒得果肉綿綿的，又香又甜，熱呼呼的捧在手上。等不及脫了手套，邊走邊剝，每顆剝出來都是完整的，放進嘴裡美滋滋、甜蜜蜜，吃得心花怒放，高興得像個有糖吃的孩子，幾乎是跳著走回旅館。

進了門，暖氣迎面而來真舒服，看看手裡只剩四顆，捨不得再吃，留著帶回房間，晚上慢慢享用。

以後冬季再去歐洲，在米蘭大教堂的廣場邊，也看到有賣糖炒栗子的小車，好開心，自然不要錯過。這回口袋比較充裕，買了一大袋，結果只能解饞，卻不如印象裡維也納的那包。這次個兒較小，也沒被先割開一個小口子方便剝，所以剝出來的都碎了，好像也沒那麼甜。總之沒有那個中東小伙子賣的栗子好。

在巴黎的貝爾維公園旁又有一次機會，遇見賣糖炒栗子的，也是一個中東人，不過是有年紀的大叔。雖然沒有用心為每顆栗子開口子，但是也熱呼呼的，甜甜香香，略微有差，還不太失望。

以後旅行中，幾次在外吃糖炒栗子的經驗，總覺得不如維也納的那次，是因為先入為主的印象嗎？還是那天極冷，又下著小雪，車站前盡是行人來往匆匆的景象，深深地印在我的腦海裡？又或者他選的栗子個個大顆，又特別用心地拿小刀把每顆都割一個小口子，好貼心？再或者那小伙子長得眉清目秀？我實在弄不清楚，這寒冬裡的糖炒栗子，僅此一家，我已無處可以再尋了。