我是一個退休 老人，閒暇時常常回顧自己大半輩子的人生經歷。我驚奇地發現，伴隨我一生成長三觀的建立，最關鍵的，不是來自從小到大的各種各樣政治課程和各種「主義」的教育 ，甚至主要不是來自父母教誨，而是我兒時的保母。

這個保母剛來我們家時，大約也就四十歲出頭，因為生活艱辛和缺乏營養的緣故吧，頗顯老。此外，她的視力還有點問題，又是一個不識字的文盲，也就是民間常說的「睜眼瞎子」，所以鄰里戲稱她「老瞎子」。然而來我家不多久，她的容顏就有了很大的改觀，並且很快成為了我們家不可或缺的一員。

直到上個世紀六○年代初，中國鬧大饑荒，政府頒布減少城市人口的政策，保母才不得不離開我們家。而在這十年左右的時間裡，她不僅幫助我母親料理家務，也在日常生活中扮演了對我文化啟蒙的角色，從而奠定了我基本的人生觀、價值觀和世界觀。

說起來，我的父母都是受過良好教育的文化人。但是，父親為了生計，常年在外工作；母親在我出生之後，因為要參加解放後連續不斷的各種政治運動，無暇照顧我們。在那個沒有電視和互聯網、普通百姓的文化娛樂活動極其匱乏的時代，甚至家裡還沒有通電的情況下，我們這些學齡前後的小孩子們，天氣暖和時，尚可跑到外邊草叢裡做一些魯迅在「從百草園到三味書屋」裡描述的童趣活動。而冬天呢，只能坐在家裡，看著保母在煤油燈下納鞋底、補襪子。

不曾想到的是，我們家的老瞎子，以她豐富的民間故事，如「薛仁貴征東征西」、「花木蘭 替父從軍」、「孟姜女哭長城」等，在我年幼的腦海裡展開了一幅幅中國歷史人物和場景的厚重畫卷，給我帶來了無盡的樂趣。

她在敘說的時候，常常還情不自禁地哼唱著與之相關的歌謠。現在回想起來，正是在那個時候，透過一個個鮮活的歷史人物形象，和一幕幕恢宏的場景；把原本一些挺抽象的人文概念，諸如親情、正義、勇敢等，化為了雨露甘霖，非常自然地澆灌到了我兒時的心田。

➤➤➤深情憶保母（下）