有一款玩意，香港 稱為康樂棋，上海稱為康樂球，一度式微。然而現在似乎應了世界萬物皆有輪迴的法則，有媒體報導，香港成立了康樂棋協會，將它重新帶入大眾的視線；上海先前也舉辦了第三屆康樂球錦標賽，隆重精采，頗受歡迎。兩則訊息讓我穿越時空，回到七十年前的少年歲月。

上世紀五○年代，康樂球風靡上海街巷社區，有的擺在社區的文化活動室，與象棋、乒乓「三足鼎立」；但是打康樂球比下象棋來得熱鬧帶勁，比打乒乓節省地方。更多的就擺在馬路邊和弄堂裡，成為「馬路遊戲」和「弄堂遊戲」，加以玩法類似於桌球，所以有「平民士碌架」（Snooker）之稱。

不過康樂球的球子不是球形的，而是扁平圓潤的，就像北美冰球（Ice hockey），只是縮小了。康樂球娛盤者，有少年兒童，也有叔叔伯伯，甚至還有公公爺爺，算得上是老少皆宜。

當時，上海只有很少幾家電影院 和大飯店設有桌球室，上海人叫做「彈子房」，打桌球叫做「打落袋」，玩一場費用不菲，稱得上是「富人士碌架」。不要說孩子從來沒去過，就是大人們，問津者也是寥若晨星。

放學以後，我和同學揹著書包站在馬路邊、弄堂裡，看人家打康樂球。眼睛瞧，腦子記住怎麼握桿，怎麼瞄準，怎麼擊球，還會用心反覆揣摩。特別注意，不是對著整個球子擊打，而是算好削球的角度和比例乃至僅僅擦邊，球桿猛地一擊，將它隨著清脆的「康樂」一聲打進洞裡，覺得那種打法很有技巧，值得好好學習。我們偶爾也會一道去活動室過把癮，打一局每人付兩分錢。

那時候少不更事，根本不知道「Snooker 147」是什麼意思，「一Q清台」又是什麼，只聽說有人打康樂球，可以一桿子把需要打的球子全部打進洞，覺得他有本事，了不起，但是從來沒有親眼看到過這樣的好手。

鄰居阿德和我是玩伴，父母都是醫生，家境寬裕。那一年，他的考試成績班上名列前茅，爹媽給他買了一台康樂球桌作為獎勵，這下可把他高興壞了，自己可以當家作主。

他約了我一邊細細察看，一邊輕輕摩挲康樂球桌，它的木材質地堅硬，桌框四壁結實有彈性，紅藍各十六顆球子光潔勻稱，正面還刻了車馬炮將士象的字樣，桌面平整光滑。撒上一點滑石粉，用球子試試，球子在桌面上穿梭滑行，猶如冰上運動員 輕快疾速，而兩支球桿通體筆直，有點分量。

一牆之隔的髮小新置了康樂球，讓我無需鑿壁而得以「借光」。他家住房寬敞，客堂除了吃飯會客，平時沒有什麼人。到時候，我倆在屋裡放開支架，擱上九十公分見方的球盤，身體四周空間盡可伸展手腳，兩人摩拳擦掌上陣，一直玩得盡興才鳴金收兵。

如今，科技高度發展，手機人手一部，電玩花樣難以數計，但是康樂球依然有它的魅力和趣味。一個玩家委託香港康樂棋協會代購一副康樂球寄來美國，特價兩千多港元，運費甚至超過這筆錢，就是為了能夠獲得重回小時候的感覺。

我已年逾八旬，得知重拾康樂球的事，心裡念著康樂。遙憶當年左手輕輕抵著球桿前端規畫球路，右手緊緊握著球桿末端蓄勢即發，雙腿或直立或稍稍蹲下，姿勢自如，動作協調，用眼用腦，聚精會神，的確有益健康身體，快樂心情。此外，還有童真的友誼和真摯的人情，也難以忘懷。