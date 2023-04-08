由於深受保母所講故事的薰陶，我也漸漸地變成了一個會講故事的人。我母親曾講了一個我兒時的趣事：大約在我五、六歲時，在家裡如廁坐馬桶，周邊竟然圍著一圈小朋友，聽我講從保母那裡淘來的民間故事。

尤其有趣的是，保母在非常恰當的時候，會隨口冒出一些「金句」，如「兒多母吃苦，滾粥（燙的稀飯）菜遭殃」，非常貼切地講出了生活中的真實現象；又如「假馬（裝作）乾淨尿洗鍋，馬桶蓋上切蘿蔔」，是對一些人們的可笑行為所作的辛辣諷刺，聞之令人捧腹。

再如「孩子的生日是母親的難日」等，這一句，是尤為重要的人生哲理。它強調的是，孩子出生的時候有兩個重要人物：一個是新生嬰兒，另一個是產婦。產婦作為母親，不但經歷了懷胎十月的辛勞，還有在孩子出生時的磨難，有的母親甚至在生孩子時失去了自己寶貴的生命。

照理講，我們每個人在過生日的時候，首先應該想到感激母親孕育的辛苦和生產的痛苦，以及後來的養育之恩。可惜，全世界的人們到現在過生日時，沒有把對母親的感恩與祝福作為一個非常重要的環節。這樣一個道理，老瞎子看得如此清楚，而我們所有人卻集體漠視，我們還好意思叫她瞎子？

保母不僅給我帶來豐富有趣的民間故事，也經常給我講一些「小」故事，無形中傳達一些人生哲理和行為準則。有一個記憶較為深刻的故事，敘述一個書生在考功名過程中一直不順，在一次如廁時，發現地上有一顆飯粒；他體諒農民種地不易，不嫌髒，撿起來就吃了下去。之後，他的求取功名之路一下順暢了起來。愛惜糧食的教誨就這樣深深根植在我的心中。

我是一個有潔癖的人，尤其是對食品衛生要求很高，但是，我從來都不會浪費糧食。對於剩飯、剩麵等主食，總是加以妥善保管，並在經過必要的處理後再繼續食用。在以前物資匱乏的時期是這樣，在物資已經非常豐富的現在，也依然如此。

成年之後，我曾對一個文盲的保母何以有如此的人文知識和見地，有過困惑，但在我知道她出生並成長在安徽省桐城縣時，不禁恍然大悟。明清時期，安徽的桐城是當時文化領軍人物如戴名世、方苞、劉大櫆等名士的聚集地，史稱桐城派，曾獨領風騷很多年。

人們在評判一個地區的文化底蘊時，總是如數家珍地羅列出那裡曾出現過多少宰相、狀元、進士等。在我看來，那些只是一個方面。我們更要看到的是，在轟轟烈烈的歷史大幕降下來之後，文化的內涵是否隨著歷史的變遷，還能夠在普通百姓、尤其是社會底層的廣大婦女中傳承下來。這一點，老瞎子給了我一個令人信服的答案。

➤➤➤深情憶保母（上）