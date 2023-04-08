《老照片說故事》夢迴峇里島（上）

峇里島的印度教大廟（Besaki）。

四十年前，因為工作的關係，舉家從美國移居印尼 ，輾轉東南亞 ，直到最近才搬回美國，養老定居。這期間，我走遍了東南亞諸多景點，如柬埔寨的吳哥窟、泰國的金三角及普吉島、越南順化的舊皇宮、馬來西亞的雲頂及檳榔嶼、緬甸仰光及巴崗佛塔等地。遊歷了這麼多勝景，如今午夜夢迴，最嚮往舊地重遊的地方，還是峇里島。

在東南亞長大的華人，一定聽過潘秀瓊唱的老歌「峇里島」，歌詞開頭是：「你可曾聽說有個峇里島，就在那印度 尼西亞，那島上風景美麗如圖畫，誰都會深深地愛上它。」

印度尼西亞有兩億七千五百萬人口，是世界第四大國。它有一萬七千多個島嶼，是名副其實的「萬島之國」。在這上萬個島嶼中，位於爪哇東部的峇里島，為何能夠脫穎而出，成為世界級的旅遊瑰寶？

原來，十三世紀時，峇里島受「瑪甲巴驛王國」（Majapahit Empire）統治。該王國信奉印度教，以東爪哇的特羅烏南為首都，勢力達到蘇門答臘、馬來半島、渤尼歐海岸，及遍布印尼東部的眾多島嶼。

瑪甲巴驛王國於十六世紀初期沒落了，大部分人民改信伊斯蘭教，唯峇里島人信奉印度教如故。峇里島因有這特殊的文化遺產，加上與天俱來的旖旎風光，深受歐洲及澳洲遊客的喜愛。

與希臘神話類似，印度教的「拉瑪亞那」（Ramayana）神話，相信人與神是生活在一起的。印度教有三大神明：布拉瑪（Brahma）是「創造者」，維濕奴（Vishnu）是「保護者」，西巴（Shiva）是「破壞者」，因此峇里島有「眾神之島」的稱謂。此外，家家戶戶的門口設有神壇，初到峇里島的人，看到這種景象會覺得很神祕。

印尼是世界上穆斯林人數的最大國，令人難以相信的是，峇里島印度教文化能奇蹟般似地被保存了下來，這反映出印尼人民對宗教的包容。峇里島上的人吃豬肉，烤乳豬還是一道名菜。

我們一九八三年第一次到峇里島，整個禮拜都花在遊覽不同的景點：早晨到「印度大廟」（Besaki）看七級浮屠；中午到「金達瑪尼火山」（Kintamani）用餐及俯瞰火山湖；黃昏到「海神廟」（TanahLot）喝椰子水，看日落。我們還參觀了「蘇卡諾別墅」（IstanaSukarno），觀賞帶有印度教風格的「獅舞」（BarongDance）。

峇里島人的風俗習慣，男的玩鬥雞，女的耕作。車行山區的路上，除了可以看到綿延不斷、美不勝收的蔥綠梯田，還可以看到當地婦女們光著上身，用頭頂著東西走路，或光著身軀在河邊洗澡。

在庫達海灘，看到大群白人在太陽下行日光浴，女的坦胸露背、玉體橫陳，有的還一絲不掛。一些來自日本的年輕女士，也學著洋人照脫不誤，甚或與「海灘男寵」打情罵俏，顯然她們在東洋受嚴厲的禮教束縛，到峇里島來空前地解放。

➤➤➤夢迴峇里島（下）