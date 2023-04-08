彭明敏教授比我年長二十歲，他從一九六四年開始擔任台灣大學政治系系主任，我在一九六六年考取台灣大學政治研究所；當年若是他沒有發表台灣自救宣言而遭逮捕下獄，我可能有機會選修他的課，成為他的學生。

一九七四年我搬到美國俄勒岡州 的波特 蘭市，彭教授於一九八○年代移居到俄勒岡州西部海邊、距離波特蘭約兩小時車程的林肯市。

我和彭教授認識是由於兩個好朋友的介紹，這兩個好朋友是彭教授的忠實擁護者，和彭教授的關係非常密切。每次彭教授路過波特蘭，他們都會宴請彭教授，有時會招待彭教授在他們家中過夜。他們宴請彭教授時，也常邀我作陪，與彭教授坐同桌，多次聚餐晤談之後，彭教授和我也就熟稔了。

不過，因為我們的政治理念不同，我沒有成為他的粉絲，他也沒有以追隨者待我，我們之間的友誼可以說是真誠平淡的君子之交，也是忘年之交。

我和彭教授來往並不多，彭教授來過我家一次，我則到過他家兩次。我第一次到彭教授家，是彭教授請我去幫他解決電腦網路的問題，因為他家在海邊山丘上，網路訊號傳遞微弱，上網很困難。

第二次是因為彭教授有一件私事想聽我的意見，邀我和妻子去他家。談完私事之後，彭教授帶我們到客廳去看他收藏的陶藝品。他說這些大型的陶器並非名家作品，他只是隨自己的喜愛購買收藏。他很喜歡這些古樸渾厚的陶器，多年來他浪跡天涯，這些陶器總是跟著他。看完陶藝品之後，彭教授說要帶我們夫婦去海邊逛逛，然後請我們吃晚飯。我連忙說不敢當，建議晚餐由我作東；彭教授微笑一下說，不要客氣，既然到他家，就由他安排。

彭教授隨即帶我們到他的汽車 旁，打開左邊的後座門，請我太太上車，再請我坐前面的副駕駛座。彭教授雖然只有一隻手臂，但是日常生活的動作都很靈活便捷，開車更是得心應手，與常人無異。

在海邊繞了二十幾分鐘之後，彭教授就載我們到一家面向太平洋海濱的觀光大酒店Inn at the Spanish Head。

彭教授下車後，立即打開後座的車門，請我太太下車。我坐在汽車右前座，來不及到左邊替妻子開車門，反而由彭教授為晚輩服務，深感不好意思。

進酒店後，彭教授帶我們走到樓上的Fathoms西餐廳。服務生領我們三人到一個靜雅的靠窗餐桌，請我們入座。彭教授首先拉開一張椅子，請我太太坐下，然後擺手請我坐在太太旁邊的座位，他自己就坐在我們對面。

不久，服務生來問要喝什麼酒或飲料。彭教授請我點酒，我因為酒量很小，而且飯後必須開將近兩小時的車回家，不敢喝酒，因此婉謝不點酒，太太隨著我的意思，也敬謝不喝酒。彭教授笑一笑，就主隨客便，只為自己點了一杯加冰塊威士忌。

席間我們輕鬆閒聊，從他種的蘭花、收藏的陶藝品，以及林肯市的居家環境，談到美國的風土人情、各地景觀，只是不觸及台灣的政治問題。因為我的好朋友曾經對彭教授說過我的政治理念，彭教授很清楚，也很包容、尊重別人的意見。

彭教授學養卓著，為人溫文謙和，是一位不折不扣的彬彬君子，對女性尤其溫柔有禮。我是台灣大學政治研究所畢業的，他則是台大最年輕的政治系主任，我稱呼他「彭教授」是出於學生對老師的尊敬，他卻一直叫我「陳先生」，不肯像對他的學生一樣直呼其名，由此也可看出彭教授的寬大胸懷與長者風範。

彭教授已於二○二二年四月八日離世，我寫出這段不為人知的小故事，聊表對彭教授的無限緬懷。