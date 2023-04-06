放學回家一進門，我們三個小孩大聲吆喝：「耐，我回來了！」我們稱呼奶奶為「耐」，聽起來擲地有聲夠氣派，是哥哥發明的。

耐有一張開朗大方的臉蛋，五官端祥，杏眼帶微笑。兩鬢生華，一對金耳墜配襯著銀髮，搖擺了六十多個春秋。她個子不高，年紀大了腰圍粗了一圈，三寸金蓮載不動玉體，得靠著拐杖幫忙。

好像是七、八歲時纏的腳，除了大拇趾，其他九個腳趾给折斷，用布條捆起來好幾個年頭。腳趾從此窩在腳底，腳的形狀變成奇怪的半月形，十個指甲歪歪扭扭擠在一塊。她小的時候因雙腳發炎而發燒，常徹夜難眠，低迴呻吟。南宋詞人蘇軾描繪「三寸金蓮」之美的「菩薩蠻‧詠足」：「塗香莫惜蓮承步，長愁羅襪凌波去」，還特寫歌妓蓮步輕移的姿態，唉！

看起來像乾裂皮革似的指甲，得先在溫水中泡軟，我用剪子夾住耐又厚又硬的「橡膠皮」指甲，剪刀也使不上勁呢。十個腳趾剪下來，我汗流浹背，小手發熱。這還算小事，腳趾頭已經折疊在腳底一輩子，不管怎麼清洗仍然臭氣熏鼻。

耐的腳底板不是平的，是尖尖的。踩著步子好像踩地雷，雙腳不敢用力，若施加壓力，腳底板痛若刑拷。我八歲的時候，耐常常拄著我的肩膀走到鄰居陳奶奶家串門，我的身高恰好是她要的拐杖尺寸。

三個孫兒和爸爸腳上穿的布鞋，全是她一針一線納的。首先把鞋底、鞋幫的平面原形在報紙上剪出來，再描著紙圖形，裁剪棉布料。然後，把生米熬成漿糊狀，涼涼的漿糊一層層往棉布上抹，結實耐穿的鞋底至少要三、四層棉布縫在一起。

耐做活的時候，我常坐在旁邊把玩針線盒裡的洋服鈕扣，各個長得像圓形的小珍珠、朦朧的蛋白石、脆亮的紅寶，我的小腦袋沉醉於旖旎的鈕扣魔幻宮，自得其樂。奶奶常給我一坨坨亂線團要我理出頭緒；結實的棉線、茸茸的毛線，最美的七彩絲線有秋香、銀紅、松花淡黃色，她要我把每一種絲線個別繞在小圓木軸。

線團理好，奶奶犒賞幾顆琥珀色瑪瑙，我愛不釋手，我這唯一的孫女兒集嬌寵於一身。可是，犒賞哥哥、弟弟的則是零花錢。她公開重男輕女的偏心，我毫不介意。

除了做針線活、串串門之外，自從離散家鄉三千里，雖然抗日八路軍不見了，耐仍迷惑她為何落難亞熱帶小島。「我有所念人，隔在遠遠鄉。我有所感事，結在深深腸。」奶奶開始專心學習求神明。

她有空跟著陳奶奶到廟裡燒香拜佛，不誠不仆。周日到附近的天主教堂做彌撒，仰首天主堂雕花玻璃落地窗，把一切交託上蒼。盲目的誠信是無知的幸福。更不用說，中國傳統的儒道是她固守的聖經，雖然大字不識，她可把人之初性本善背得滾瓜爛熟，不知道懂不懂意思。

我上小學一年級時，耐想學認方塊字，還要練習寫字。她要我檢查她寫的生字，奇怪，她在生字簿裡寫的字，顏色特別的淡，是鉛筆有問題嗎？我才發覺，她握鉛筆就像握毛筆似的，手腕懸空，拇指和中指捏著筆桿，和紙張成九十度垂直，字當然寫不清楚。我決定當她的小老師。我的小手握著她風濕關節 痛的老手，慢慢地，一橫一竪一撇一捺一鉤，花了點功夫才矯正耐持筆的習慣。

「父慈子孝兄友弟恭」是她做人處世的準則。耐才是我的老師。受人欺負，她頂多跟我抱怨兩句，連一個髒字眼也吐不出來。小販賣了假貨，算了，將就著用吧；弟弟打破玻璃窗，她趕緊把碎玻璃掃乾淨。

耐的一生辛勞沒機會得解放，對她的恩情，我願以「直教生死相許」報答。走筆至此，我不知能不能瀟灑地完成這帖文稿，因我的淚水模糊了視線，淚痕沾濕筆跡。

聽說，最近發明的詹姆斯‧沃西量子紅外線太空 望遠鏡非常貴，但我要存錢買一台，超光速轉回小學一年級，在四度時空握著那一雙關節疼的手，說：「耐，我回來了。」