我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

《老照片說故事》影片中的故鄉母校

文、圖／王自勉
作者母校上海市松江二中的樹人院。
作者母校上海市松江二中的樹人院。

誰沒有自己的故鄉？我的故鄉在上海的郊區松江。誰不懷念自己的故鄉？成年後只要有機會，我都會重返松江尋訪。然而隨著時代變遷，年少時熟悉的老巷子和老房子，許多都不復存在了；對於我來說，這不可謂不遺憾。而新添的寬闊馬路和高聳樓房，對於我來說卻很是陌生。松江變化之大，讓我幾乎認不出來了，我不禁問自己：這裡是我的故鄉嗎？

然而故鄉有一所中學，也是我的母校，卻一直保持著恢宏典雅的風采，這就是上海市松江二中。母校創建於一九○四年，發祥之端可以追溯到一七五三年的雲間書院。松江二中是古城名校，其名為「雲間第一樓」的校門，相傳是三國時東吳名將陸遜的點將台，在元明清三代用作松江府的城門；以城門當校門，恐怕是全國唯一。

正因為母校的風采不改，我無論出國前還是出國後，只要回到故鄉，都會徘徊在熟悉的校園，既懷念辛勤教導過我的老師們，也追憶自己生命中那段逝去的歲月。

我現居紐約，退休後本想回故鄉看看，卻因新冠疫情，返鄉之途被隔絕。再者年事已高，力不從心，不便長途旅行。雖然如此，我對母校的思念之情不曾消減。所幸拜互聯網之賜，我可以在家裡觀賞老電影「青春萬歲」，因為這部影片主要取景於松江二中，看電影就彷彿回到母校。

這部電影由王蒙先生的同名小說改編，拍攝於一九八三年，距我畢業僅二十年，影片中的景色，很接近我在校時。三座青磚教學樓，以及綠意蔥籠繁木掩映的小花園，在影片中都能見到。更有懸掛於水塔的銅鐘在影片裡敲響，熟悉的鐘聲喚起我對青春歲月的記憶。

不過電影裡出鏡最多的，當屬始建於一九三四年的樹人院，這座古色古香的教學樓，與樓前巍然聳立的兩株雪松，一起見證母校百年樹人、源遠流長的歷史。一九六二年我升入高三，教室就是樹人院三樓最東面那間。影片中呈現的教室格局、講台、桌椅與黑板，都是我在校時的模樣，讓我彷彿身臨其境。

然而，我之所以愛看「青春萬歲」這部電影，更有深層次的原因：就讀松江二中，是我人生道路重要的向上轉折。

一九六一年時我在瀋陽讀高一，當時正值大饑荒，許多同學吃不飽無心向學，曠課逃學成風，教學質量無從談起。於是我回到故鄉松江，希望能轉學到這所上海市重點中學；所幸教導主任孫承謨先生，慧眼識我這顆「珠」，准許我當試讀生。

開學後，我立刻感到整個學校從老師到學生，都沉浸在書聲琅琅的濃濃學習氣氛中。果不其然，兩年後我所在的班級，百分之七十的同學考入大學；而我原來在瀋陽的班級，只有百分之四的學生考取大學，實在是天壤之別。

正是在母校期間，我確立了為探索自然奧秘貢獻畢生的志向。如果說此生曾為科學殿堂添過幾塊磚瓦，那麼我對科學研究的興趣就始於母校。一九六三年我由松江二中畢業，考入南京大學。文革浩劫後，我於一九七八年考入中國科學院讀研究生；其後又於一九九○年留學美國，在哥倫比亞大學從事科學研究二十餘載。反之，假如當年不曾就讀松江二中，我十之八九考不取大學，從而不得不去支邊或上山下鄉，走上一條完全不同的人生道路。

飲水思源，我因此把到松江二中讀書，視作人生中第一次重要的向上轉折。由是之故，年逾古稀的我，雖然離開故鄉母校整整一甲子，且身處地球另一端，還是會在夜深人靜時觀看「青春萬歲」，重溫回到故鄉母校的感覺。

電影 疫情 退休

上一則

紐約參加獨立漫畫節見到蔡英文 台插畫家直呼不可思議

下一則

秋分

延伸閱讀

破除不合 小班摟翹臀珍出席首映 「她比全世界還重要」

破除不合 小班摟翹臀珍出席首映 「她比全世界還重要」
上海女學生進男浴室偷拍？18男檢舉 校方稱誤會

上海女學生進男浴室偷拍？18男檢舉 校方稱誤會
「尋找記憶中的故事」 華人作家廖茂俊70歲出書

「尋找記憶中的故事」 華人作家廖茂俊70歲出書
李奧納多再戰「花月殺手」 3大奧斯卡影帝夢幻共演

李奧納多再戰「花月殺手」 3大奧斯卡影帝夢幻共演

熱門新聞

坂本龍一曾到台灣宣傳。圖／威視提供

不敵癌症病魔 日本音樂大師坂本龍一病逝

2023-04-02 09:08
黛安∕圖

真心換絕情（下）

2023-03-28 02:02
黛安∕圖

真心換絕情（上）

2023-03-27 02:02
陳佳蕙∕圖

婦道之事

2023-04-02 02:02
作家張良澤在台南歸仁港墘農場參加催生台灣文學國家園區設立活動。(記者修瑞瑩／攝影)

台灣人太愛吃？作家張良澤：台灣不能只有吃像豬一樣

2023-03-28 07:00
吳孟芸∕圖

後窗的祕密

2023-04-01 02:02

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人