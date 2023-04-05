《老照片說故事》影片中的故鄉母校

作者母校上海市松江二中的樹人院。

誰沒有自己的故鄉？我的故鄉在上海的郊區松江。誰不懷念自己的故鄉？成年後只要有機會，我都會重返松江尋訪。然而隨著時代變遷，年少時熟悉的老巷子和老房子，許多都不復存在了；對於我來說，這不可謂不遺憾。而新添的寬闊馬路和高聳樓房，對於我來說卻很是陌生。松江變化之大，讓我幾乎認不出來了，我不禁問自己：這裡是我的故鄉嗎？

然而故鄉有一所中學，也是我的母校，卻一直保持著恢宏典雅的風采，這就是上海市松江二中。母校創建於一九○四年，發祥之端可以追溯到一七五三年的雲間書院。松江二中是古城名校，其名為「雲間第一樓」的校門，相傳是三國時東吳名將陸遜的點將台，在元明清三代用作松江府的城門；以城門當校門，恐怕是全國唯一。

正因為母校的風采不改，我無論出國前還是出國後，只要回到故鄉，都會徘徊在熟悉的校園，既懷念辛勤教導過我的老師們，也追憶自己生命中那段逝去的歲月。

我現居紐約，退休 後本想回故鄉看看，卻因新冠疫情 ，返鄉之途被隔絕。再者年事已高，力不從心，不便長途旅行。雖然如此，我對母校的思念之情不曾消減。所幸拜互聯網之賜，我可以在家裡觀賞老電影 「青春萬歲」，因為這部影片主要取景於松江二中，看電影就彷彿回到母校。

這部電影由王蒙先生的同名小說改編，拍攝於一九八三年，距我畢業僅二十年，影片中的景色，很接近我在校時。三座青磚教學樓，以及綠意蔥籠繁木掩映的小花園，在影片中都能見到。更有懸掛於水塔的銅鐘在影片裡敲響，熟悉的鐘聲喚起我對青春歲月的記憶。

不過電影裡出鏡最多的，當屬始建於一九三四年的樹人院，這座古色古香的教學樓，與樓前巍然聳立的兩株雪松，一起見證母校百年樹人、源遠流長的歷史。一九六二年我升入高三，教室就是樹人院三樓最東面那間。影片中呈現的教室格局、講台、桌椅與黑板，都是我在校時的模樣，讓我彷彿身臨其境。

然而，我之所以愛看「青春萬歲」這部電影，更有深層次的原因：就讀松江二中，是我人生道路重要的向上轉折。

一九六一年時我在瀋陽讀高一，當時正值大饑荒，許多同學吃不飽無心向學，曠課逃學成風，教學質量無從談起。於是我回到故鄉松江，希望能轉學到這所上海市重點中學；所幸教導主任孫承謨先生，慧眼識我這顆「珠」，准許我當試讀生。

開學後，我立刻感到整個學校從老師到學生，都沉浸在書聲琅琅的濃濃學習氣氛中。果不其然，兩年後我所在的班級，百分之七十的同學考入大學；而我原來在瀋陽的班級，只有百分之四的學生考取大學，實在是天壤之別。

正是在母校期間，我確立了為探索自然奧秘貢獻畢生的志向。如果說此生曾為科學殿堂添過幾塊磚瓦，那麼我對科學研究的興趣就始於母校。一九六三年我由松江二中畢業，考入南京大學。文革浩劫後，我於一九七八年考入中國科學院讀研究生；其後又於一九九○年留學美國，在哥倫比亞大學從事科學研究二十餘載。反之，假如當年不曾就讀松江二中，我十之八九考不取大學，從而不得不去支邊或上山下鄉，走上一條完全不同的人生道路。

飲水思源，我因此把到松江二中讀書，視作人生中第一次重要的向上轉折。由是之故，年逾古稀的我，雖然離開故鄉母校整整一甲子，且身處地球另一端，還是會在夜深人靜時觀看「青春萬歲」，重溫回到故鄉母校的感覺。