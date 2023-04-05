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蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

鄰居查理

海風

去海邊要經過一棟灰綠色的房子，裡面曾住著寡居的義大利裔老太太。她漸漸衰老到無力打理家園，院子裡花木敗落，房子外牆油漆剝落。一天，掛出了「出售全部物品」的牌子，老太太走了。

不久，有個精幹的中年男人開始修房子，打了幾次招呼熟了，那是老太太的孫子，叫查理。老太太生前省吃儉用，買了挨在一起的兩棟房，一棟自住，一棟出租。幾年過去了，兩棟房換了門窗屋頂，外牆抹上了灰泥，粉刷一新。院子裡壘起了石頭花壇，鋪上了紅磚小徑，開闢了菜園，搭建了雞舍，圓鼓鼓的母雞在院子裡遊走；另有一匹方頭方腦、滿嘴利牙的大狗，忠誠保護著家園。

查理可謂能工巧匠，裝修多半獨自完成。上高中時，便替建築商叔叔打工，高中畢業後，正式入職建築業。入行二十多年了，凡是跟修建房屋有關的，他無所不能。

不久前，鄰居彼得請他蓋車庫，彼得的房子是現代風格，玻璃門，四壁高處一溜玻璃窗，屋頂是超大天窗；躺在床上遠眺星空，滿院樹影搖曳，彷彿躺在森林之中。車庫蓋得跟房子十分匹配，本色的原木外牆，拱形大門加黑色生鐵配件，盡顯古樸之美。

查理手藝雖好，近年來工作卻不順利。據他說，因加入了建築工會，建築商寧願低薪從路邊拉個新手，也不願高薪雇用經驗豐富的工會成員。某些客戶也鼠目寸光，只求廉價快速，建築水準的下降令查理扼腕痛惜。

前一陣，出租房出售了，查理家車道上的舊車換成了簇新的野馬跑車和公羊皮卡，還多了一艘小船。一日在海邊遇到遛狗的查理，他坦言悠閒自在的日子是暫時的，不久必須去工作了。一年前他離婚了，兩個孩子跟他住。最近前妻也搬進來，為的是跟孩子在一起，對此他不介意：「媽媽應該和孩子在一起。」

查理的兒子在上高中，女兒在幾條街外班尼大叔開的三明治店工作。班尼大叔是小鎮名人，他的三明治被譽為本鎮第一，生意好到門口總有人排隊。班尼大叔六十多歲，偏胖，腿腳不怎麼俐落，然而每天打烊之後親自去超市買食材，獨自把一箱箱沉重的食品搬進車裡。近來終於有年輕的西裔小伙子陪他去了，班尼大叔只管選購付款，小伙子負責裝車。查理和班尼是老交情，小鎮的「原住民」，生於斯，長於斯。

一百多年前西西里島漁民遷移到這個依山傍水、風景秀麗的小鎮，男人出海打魚，女人在魚品罐頭廠工作。西西里島的移民跟中國移民相像，勤儉節約，有了錢買房，買了房擴建，擴建後出租，攢了錢再買房。在他們聚居的街區，家家後院拉著晾衣繩，五顏六色的衣服一年四季在風中呼啦呼啦飛舞；到了公休日，院子裡歡聲笑語，幾代親友歡聚一堂，「努力幹活使勁玩」曾為藍領小鎮的文化。

歲月流逝，不知不覺小鎮變色了。由於海裡的魚幾近絕跡，罐頭廠紛紛倒閉，不少老住戶去外地謀生，但查理和班尼留了下來。查理嘆了口氣，「找不到工作的話，就把船賣了。我是漁民後代，常帶兒子出海釣魚。可是現在油價上漲，釣魚許可證也貴了，每次出海花一、兩百塊，只允許釣兩條鮭魚，釣魚也快釣不起了。」面向海浪洶湧的大海，無語。人生世界如浪花，變化萬千。

釣魚 移民 義大利

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