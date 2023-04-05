早就聽說在美國有一批被稱作「紅脖子」的人們，他們大都是學歷不高的藍領階層，許多是從事戶外工作，例如農民、牛仔、礦工、泥水匠、修理工人、水管工等，因為常年在太陽光下曝曬，脖子都曬得紅紅的，所以被戲稱為紅脖子。

這群人思想比較保守，又多是虔誠的基督徒，是美國社會裡的基層力量。二戰後，美國的崛起很大部分是因為他們的努力。由於堅定的宗教信仰，這些人行為大多中規中矩，很少有作奸犯科的；加上生性善良，對人處世都平和，只有少數成為極端的白人種族主義 者。但是，由於他們堅決反對墮胎及同性戀，因此常被自由派進步人士貶抑為阻礙社會進步的人群。

第一次邂逅紅脖子，是在烈日酷暑的夏天。我在行車途中，發現儀表板上突然出現黃色預警燈。我把車停靠在路邊的汽車修理店，一個白人小伙子馬上從店裡拿出儀器，在駕駛室裡測試後說，是車胎缺氣所致。接著，他馬上打開充氣泵，在烈日下，滿頭大汗地幫我把四個輪胎都充滿了氣，然後說OK。「多少錢？」我準備付款，他搖頭說：「不用。」我不敢相信自己的耳朵，但當我看到他那真誠的眼神後，我才釋然，向他連聲道謝後開車離開。

時隔半年後的感恩節，我們從加州 自駕回華盛頓州的家，途經沙斯塔山的路上，再次出現黃燈報警，妻子嗅到燒焦味。我馬上停車檢查，發現發動機滾燙，抽出機油尺查看，才知道機油嚴重缺乏，必須馬上加足機油，否則就會燒毀發動機。

我忐忑不安地把車慢慢駛向最近的路邊修理店。三個曬得黝黑、都蓄著八字鬍的中年白人修理工，齊刷刷站在車前。聽說缺機油，他們二話不說，一人打開引擎蓋檢查，一人拿來機油，一人圍著車轉一圈後，給四個車輪量氣壓和加氣。加好機油後，看到雨刮器缺水，又把水灌滿。乾淨俐落，配合默契大約十五分鐘，就作好了全車的快速保養。我急忙掏出信用卡結帳，班長模樣的修理師傅說：「不用了，請放心，你們一定會平安回家。」

一股暖流湧上心頭，太出乎意料了，能解決缺油、缺氣、缺水的問題，我就感恩不盡了，怎麼能白幹呢？他們顛覆了我固有「美國是個金錢萬能社會」的觀念。想到他們歷經三年疫情 和通貨膨脹，歷經撕裂社會的美國選舉後，仍然保持著憨厚樸實的本性，確實令人感動。為表達謝意於萬一，我們把手中僅有的十二元現鈔作為小費送給他們後，才揮手告別。

➤➤➤紅脖子印象（下）