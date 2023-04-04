由於訂奶的要求嚴格，手續繁瑣，所以除非家裡有哺乳期的寶寶或者體弱多病的病人，大傢伙根本不願去找這麻煩。在我的記憶中，我們家住的那棟筒子樓裡有上百戶人家，訂過奶的不過三五戶而已。

夏天還有雪糕、酸奶，到了其他季節能沾上點奶味的吃食，就剩下奶糖了。但其他品種的奶糖含奶量不足，吃起來像水果糖，一嚼就碎，只有大白兔奶糖經得起咂摸，嚼頭也好。因此，奶香濃郁的大白兔奶糖在營養匱乏的那個年頭裡，也順理成章地成了人們用來補充營養的滋補品。

記得，我高考 每晚熬夜溫書的時候，家裡給我的補給品就是包大白兔奶糖。得到了奶糖的我，不敢怠慢，要偷偷摸摸地藏在褥子下面，只有夜深人靜時分，才敢伸手摸出一塊來迅速塞進嘴裡，還要裝作沒事人似地繼續溫書。因為這糖塊一旦被其他人發現了，大家都會忍不住嘴饞，你摸一塊我順一塊，東西很快會被吃光了。

也是在那個時期，還有了「幾塊大白兔奶糖用開水就能沖出半磅牛奶 來」的都市傳說，且很多人跟我一樣驗證過這個傳說：將幾塊奶糖放進水杯裡，加入滾開的開水沖泡，等到水涼後，杯裡的水成了乳白色。但這樣沖出來的白色溶液，既缺乏奶香，也沒了牛奶那種絲滑飽滿的質感，口感讓人失望，更像杯乳白色的糖水。

今年是農曆兔年，不久前，在一個迎兔報春的餐會上，有個飯友不知道從哪兒搞來了一包大白兔奶糖來湊趣。看到這東西，大家的話匣子算是徹底打開了，七嘴八舌地議論了起來。然而，隨著糖塊入口，舌頭一下子就找到了新的用途，原本人聲嘈雜的房間裡，轉瞬之間變的鴉雀無聲起來。

面對這異常的安靜，飯友們都有些面面相覷，不禁唏噓。小時候吃這東西時，光顧著咂摸滋味了，居然沒發現：大白兔奶糖還有阻止大家開口說話的靜音功能。

➤➤➤大白兔奶糖（上）