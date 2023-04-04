《老物件情懷》五十年前的老肥皂

作者五十年前親手製作的肥皂。

女兒小丫在家儲藏室裡翻出一塊肥皂，拿來問我是從哪裡來的？我回答：「說來話長，是爸爸五十年前親手製作的。」小丫當然不滿足爸爸簡單的回答，於是連珠炮似的問題一個接一個往外冒：爸爸還會做肥皂？爸爸以前是工程師嗎？我只知道爸爸是一個中學老師，怎麼去做肥皂了？

事情還得從頭說起。一九七五年左右，大陸文革運動已經接近尾聲，紅衛兵小將們被收進學校，進行「復課鬧革命」。當時我還是一名下放知青，被任職於江蘇蘇北農村一所村辦帶帽子小學（六年小學再加上三年初中），名叫樂園 學校，擔任初中化學和數學課程的教學工作。

當局在復課鬧革命的過程中，要求學校搞勤工儉學活動，其實就是讓學校搞賺錢的營生，包括種植業、養殖業、工業、商業等。

本校的一個小學語文老師何某很熱心，來與我商量，能不能新辦一個企業為學校搞創收。我想，其他我不熟悉，只能從化工方面考慮。經過仔細調查和研究，確定了方向：搞化工當然離不開化工原料，排查當地可以利用的原料資源，透過化工處理，生產生活用品。

學校地處黃海之濱，當地的農業除了種糧食以外，其他就是大面積種植經濟作物棉花。政府早就與此配套開辦了一家軋花廠和一家棉籽搾油廠。

小小的村辦學校無力創辦大型工廠，只能從這些大廠的副產品考慮。其中搾油廠在壓搾棉籽油的過程中，會產出很多廢油渣，油渣中含有部分油脂和黑糊糊的有毒棉酚，即使將脂肪提煉出來，也不能食用，積累下來也會浪費空間。這種廢品被我們看中，因為油渣裡面占有半數的脂肪，不能食用但可以做肥皂。

我把這想法告訴了熱心的何老師，他馬上行動。首先弄回來一些廢油渣，再按我的要求，從縣造紙廠買回來燒鹼，化學上稱氫氧化鈉，我開始試製了。學校既沒有實驗室也沒有實驗設備，我只買了幾個燒杯，在自己煮飯的煤油爐上開始燒製。

這是脂肪與氫氧化鈉在攝氏八十度溫度下的化學反應，生成膠狀的脂肪酸鈉和甘油，那些棉酚和雜質都混在甘油中，棄之，留下脂肪酸鈉即肥皂。經過多次反覆實驗，肥皂小樣製作成功，何老師馬上向校長和村書記匯報。

領導們考慮到，肥皂是當時的緊俏商品，計畫供應也沒有貨源，長期以來農民們都使用草木灰過水來洗衣服，衣服都被洗成灰黑色；加上投資 該肥皂廠可以土法上馬，不需要多少資金，於是立馬就批准了學校創辦肥皂廠。

根據需要，學校畫出一間教室作為工廠，砌了一眼爐灶，用一個石油 桶，上面鑿去桶蓋做反應鍋，再請村裡的木匠製作了冷卻箱和模具等，一個因陋就簡的小型「工廠」就這樣辦成。

正式開工這一天，我將已經備好的原料、材料投入流程，開始燒製。當然並不是一帆風順，問題很多，如預期的皂膠難以形成、燒好的肥皂液體是黑色的，首先採用洗滌除雜，接著鹼析提純，再進行保溫靜置，最後終於製造出鮮黃的肥皂液體。經過冷卻成固體，切塊後放入模具壓製成型，一塊塊肥皂就製造出來，學校師生和村幹部無不為之興奮。

周圍群眾早就聽說樂園學校生產肥皂，剛剛產出的三百多塊肥皂，當天就被銷售一空，每塊售價零點四八元，共計售得一百五十多元，當時大米也只有一斤零點一二元。村書記馬上來祝賀：「真不簡單，一天可以產出一百五十多元，農民辛辛苦苦養一頭豬，需要一年的時間也只賣得這個價錢！」

第二批生產的三百多塊肥皂，直接供應暑期教師學習班的全體教師。樂園肥皂廠的名聲一時大噪。

肥皂廠生產了一年，為學校和村裡積累了五萬多元，不久就停止生產。一九七六年隨著那個文革始作俑者的去世，一切教育革命的活動也戛然而止，樂園肥皂廠也不例外。

我指著那塊肥皂，告訴我的小丫：這就是最初留下的那塊肥皂樣品，一直沒有用，保留到現在。小丫不無誇讚地說：「難怪他們說我爸爸多才多藝！」