《老物件情懷》大白兔奶糖（上）

大白兔奶糖。

將小指粗細、乳白色柱狀的奶糖塞進嘴裡，用後槽牙試試，糖塊鋼鋼地比水果糖還硬，根本就嚼不動。因此，吃大白兔奶糖只能像沒牙老太太似地，用舌頭扒拉來扒拉去，讓糖塊在口腔裡來來回回地游移，腮幫子也隨之忽左忽右地鼓出個大包。兩、三分鐘之後，浸潤了口腔汁液的糖塊，才開始軟化。

小時候吃大白兔奶糖時，比較心急的我，總是等不到糖塊完全軟化，就迫不及待地大嚼起來。這樣做的好處是，在滋滋作響的咀嚼聲中，甜絲絲的奶香越嚼就會越發濃郁。然而，這糖塊很黏，總沾在後槽牙的外側上，將腮幫子撐得鼓鼓囊囊的，用舌頭去舔，根本就舔不下來。

能採取的法子就是將食指伸進嘴裡，把糖從後槽牙上摳下來。當然，偶爾也有比較斯文的一刻，不緊不慢地用舌頭扒拉著糖塊，讓其慢慢變軟的同時，細細地咂摸著滿口的奶香；待到奶香散盡，嘬嘬重新變得寡淡的口腔，往往會產生一種若有所失的遺憾。

見到散落一旁、用來包裹奶糖的包裝紙，忍不住順手抓過來，用手掌壓平，夾進書本裡去。在以後很長的時間裡，往往會情不自禁地翻出來，揍上去嗅嗅糖紙，感受一下殘留在上面那股似有若無的奶香。

上個世紀八○年代以前的中國，是個食物匱乏的國度。不要說黃油奶酪了，就算最普通的牛奶 ，也屬於統購統銷的緊俏物資，光憑錢是買不到的。想喝牛奶，要憑單位介紹信及醫院開據的證明，到供奶站去訂奶，且一次最多只供應一個月的量。

供奶站與小賣部、糧店等買吃食的地方無關，是個特供單位，裡頭配有專門的送奶工，負責每天將鮮奶送貨上門。供奶站用於供奶的箱子和奶瓶，也都是與眾不同的專用產品：刷成白色的帶有鎖扣的木製小方盒子，用紅漆寫有三個醒目的大字：供奶箱。其大小和形狀跟塗成綠色的信報箱差不多，且跟信報箱並排掛在門洞的顯著位置。

放在裡邊裝牛奶的，是個用張蠟紙蓋住瓶口，再用猴皮筋繃緊的厚玻璃透明瓶子。這種瓶子口徑一致，高矮不同，高的是放一磅奶量的瓶子，而矮的則是半磅的奶量。這奶瓶是收了押金的，如果損壞或者丟失，押金不退。所以，那時訂到了奶的人家，會帶著煮奶的鍋去奶箱取奶後，直接倒進鍋裡，然後將空瓶子趕集放回奶箱裡鎖好，生怕有所損壞。

➤➤➤大白兔奶糖（下）