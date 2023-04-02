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《老照片說故事》夢回美人橋

文、圖／陳育英
作者四十年前與美人橋合影。
作者四十年前與美人橋合影。

魂牽夢縈的故鄉，是閩南地區一個小鎮，小鎮名官橋。據說很久以前，這裡有轎夫抬轎者，因為坐轎者都是些達官貴人，所以這個地方古早時稱官轎。鎮上確實有一座小橋，也不知從什麼時候開始，這座橋就叫美人橋。

美人橋橫跨晉江南安兩市，是福廈公路途經之橋，橋下有一條小溪，溪水常年清澈，流水潺潺，兩岸長滿了蘆葦雜草，微風吹拂，樹影婆娑。小橋下有白色沙灘，沙質細而均勻，每天有掏沙者到此淘沙。橋頭附近住有一戶專職挑沙的家庭，尤其一年輕女孩與父母一同挑沙，那瘦弱身軀負重前行，著實讓我印象深刻。他們把白色細沙裝滿畚箕，沿著曲折小坡路向上挑行，日復一日，以沙換錢，生活清苦。

閩南老家夏季常有颱風，每遇颱風，上游的水連帶沙粒一路衝下，溪水暴漲，越過堤岸淹沒農田，一望無際似汪洋大海。颱風過後，小溪又聚滿新沙，晶瑩潔白。當時年紀小，總覺得大自然妙不可言，眷戀這塊土地，讓這裡的細沙永淘不盡。

小溪邊有很多天然石頭，也有早年修築堤岸，因溪水沖刷暴露的石頭，有些表面工整平滑的，可以代替洗衣板，鎮裡的女人們三五成群，稀稀落落，在此洗刷髒衣服。我的老媽和大妹承擔了全家數口人的髒衣服洗刷，我們有時也會去幫忙，把洗好的衣服挑回家掠乾。很小的時候，一到夏天，便跟老哥一起去溪裡游泳嬉戲，或到田邊水溝抓些小魚泥鰍拿回家清煎。

早期美人橋是一座木質結構的橋，每當汽車過後，塵土飛揚，橋身會輕微顫動。日落前後，美人橋畔開始熱鬧起來，女人們帶著小孩在沙灘上，堆沙挖坑，潑水遊戲，男人們憑欄高談闊論，家事、國事、天下事都聊。稍晚一點，月上柳梢，眾人散去，卻見戀人三三兩兩，喃喃細語，只有星星陪伴。

疫情前我回故鄉一趟，木質結構的美人橋改建成鋼筋水泥橋，橋下涓涓細流被截斷成魚塘，部分溪床枯竭，偶可見底。沙灘、流水、綠岸不見了，往日情懷只能追憶，撫摸冰冷橋欄，悵然若失。

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