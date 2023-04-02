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牙齒兩三事

無大圓

記憶裡最早一件有關牙齒的事，應該是上幼稚園時乳牙換永久牙。平常是乳牙自然脫落後，下面的永久牙就原地補位。我有幾顆乳牙是賴屁股，時間到了就是不讓位，下面的永久牙看著就要從邊上冒出來了；老媽說要帶我去把乳牙拔掉，免得以後永久牙長歪了。我聽到要拔牙，一個勁的不願意。

聰明老媽就以冰淇淋當交換條件，在去看牙醫路上的冷飲店停一下，先買一客冰淇淋讓我吃了壓驚。吃完後就乖乖坐上看牙的椅子，不准哭、不准叫，張個大嘴，任人擺布。其實乳牙沒根，牙醫輕輕一敲，就應聲而落，我還沒來得及反應，就可以下椅子了。美國小孩掉乳牙是事後牙仙女送個銅板，我則是事前牙仙女送個冰淇淋。

五、六○年代的台灣，都是牙痛了才去找牙醫。牙痛表示已經蛀到裡面，不是磨磨補補就可以解決問題，抽神經、裝牙套是常事。那時候沒聽過有「洗牙」這玩意，也沒有像這裡青少年牙齒五花大綁矯正這一套。到出國時，一嘴牙大概有一半都挨過鑽頭的強力香吻。

大學時候發現上排有顆大牙，中間有個大窟窿，不痛不癢，但吃東西的時候老是塞牙，所以到學校邊上的牙店去求診。那牙醫看了看，就像水泥補牆一樣，三五下把洞填滿就了事。後來在美國這顆牙疼了起來，找牙醫，他不看不知道，一看嚇一跳，沒見過這種補法；他按部就班地把蛀的部分磨掉，抽了神經，補好後再裝個套子，到現在近四十年也沒事。

一九八○年找到第一份全職工作，有了健康保險，就馬上打電話約了個時間洗牙，開開洋葷。坐上手術椅，牙醫瞧一眼，就問上回是什麼時候洗的？我不好意思地回說這是平生第一次。他說我的牙要分四次洗，平常人洗牙用的半個小時，他只能洗四分之一的牙。就這樣登門四次，才把牙齒洗乾淨。

洗後確實兩樣，舌頭從牙背掃過時，頓然感覺到牙齒牙縫凸凹有致，壁壘分明，這才體會出什麼叫乾淨的牙齒。洗完牙正式檢查，結果是要補六個洞，裝兩個套子和拔四個智齒，估價六百大元，我半個月的薪水。

往後每半年定期洗一次，但是每次洗牙和例行檢查，總會有一、兩顆蛀牙，好在都是早期發現，處理不需大費周章。

二十年前為了養生，避免代謝症候群之類的病找上門來，把甜食和糖製品列為拒絕往來戶。說也奇怪，就這樣以後蛀牙也沒了。後來才知道糖就是造成蛀牙最大的原因，我們口腔裡有一種細菌，糖是最對胃，又能䆁放出大量的酸，侵蝕牙面琺琅，造成蛀牙。

這口腔細菌還有一招獨門絕活，能分泌一種酶，在百萬分之一秒就把吃在嘴裡的雙糖一切為二，分成葡萄糖和果糖，葡萄糖還沒到喉嚨已被這細菌截胡笑納。如果我們吃些黏牙的甜品，那更成了這細菌的包肥餐。

一九八二年我太太來美留學，次年結婚後我帶她第一次去洗牙，檢查後說有十三顆蛀牙，要分五次治療。夫妻新婚，同病相憐。

孩子念高中時，一個同學的父親是牙醫，專治牙周病和洗牙。他說預防重於治療，建議我們一年洗牙三次，我們從善如流，馬上轉到他的診所。一晃到現在也快二十年，西線無戰事，牙齒沒再出過什麼毛病。

現在想想我們那年代來美留學，不知不覺提升了牙齒保健的常識和環境，確實是一重大收穫。現在沒有蛀牙的困擾，不需裝假牙或是植牙，咬東西沒問題，愈老愈覺得受益良多。

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