那天，幾個朋友聊天，談論起美食 之香，清香、淡香、濃香、麻香、辣香、鮮香，不亦樂乎。一個朋友說鹹也香、甜也香，總有單調之嫌；唯有紅燒肉的香具有層次感，一口下去，香味層層疊疊波浪般慢慢湧來，席捲味蕾滿口生香，濃郁醇厚得化不開。待嚥下去後許久，依舊唇齒留香，餘味繚繞。他還很為我惋惜，竟然錯過世間第一美味。

朋友間的調侃，輕鬆逗樂。但卻令我想起一件非常不輕鬆的往事，一件因一塊紅燒肉引發的嚴重事件。

那是很多年前的大學校園，記得天氣已經非常暖和了，應該是晚春或初夏時節，因為很多男生端著飯碗聚集在宿舍樓前的柳樹下吃飯聊天。我和同宿舍的女孩子們打好午飯從食堂出來，正穿過馬路往宿舍樓走，突然學校大喇叭裡正在播放的音樂被打斷，插播了一條學校的處分決定。被處分的學生竟然是老實敦厚的同班李同學，受處分的原因則是違反國家民族政策。

一下子，同學間炸了鍋，議論紛紛。原來同班另一名王同學是回族，不吃豬肉，而與其同宿舍的李同學絕不相信居然有人會不喜歡紅燒肉；一天午飯期間，趁王同學不注意之際，在其碗裡偷偷放了一塊紅燒肉，想要查證究竟。王同學看見紅燒肉直接甩掉飯盒，憤而離校回家。其父越過學校直接告到了省宗教事務委員會，省宗教委員會即刻通報了省教委，再由省教委轉給學校處理，為此李同學受到記大過處分。

記得當初我們宿舍的幾個女孩子都站在李同學一邊，紛紛譴責王同學小題大做，至於嗎？一塊紅燒肉竟然大動干戈，不惜毀掉一個同窗的前程，不值得交往。

我雖然笨口拙舌、不擅言辭，但是在心裡也千百次腹誹王同學大可不必如此，私下溝通即可。因為我也是一個素食主義者，但凡菜裡混了一星半點肉碎，挑揀出來扔掉即可，何必如此興師動眾。

又過了一些時日，有傳言說李同學與王同學向來不和，而且一直以豬肉挑釁王同學。只是從前皆以言語冒犯，諸如筷子上夾一塊豬肉，在王同學眼前一邊晃蕩，一邊誘惑：「吃一塊嘛，你真的不吃嗎？據說你們都是人前不吃人後偷吃的，別裝了！」諸如此類，王同學也已多次義正詞嚴地抗議過。而此次李同學不顧王同學的強烈反對，趁其不備直接將紅燒肉放進碗裡。知道事件真相後，同學們都認為李同學屢屢挑釁的所作所為確實過分，受處分也實屬咎由自取。

自從紅燒肉事件以後，王同學與同學們的關係漸漸疏遠，基本不再參加班裡的任何活動，每天獨來獨往，形單影隻。同學四年，我幾乎未與王同學有過任何交談，此時想起這次事件，對於王同學的印象，除了紅燒肉事件，就是其獨自行走在校園的孤單背影。

一塊香噴噴的紅燒肉，竟然使同宿舍的兩個同學反目成仇，一個受了全班甚至全校絕無僅有的記大過處分，一個孤單度過大學的青春時光。紅燒肉不可謂不香，而由此觸發的事件和後果亦不可謂不嚴重。

常言道，汝之蜜糖彼之砒霜，人和人的差別可謂天淵之別。世界之大，無奇不有，人之百態，眾彩紛呈。視紅燒肉為人間第一美味的朋友，一定覺得我另類奇葩，怎可以對紅燒肉無動於衷？而那個執著地熱愛著紅燒肉的李同學，又怎能理解為了堅守文化傳統，視一塊紅燒肉為莫大侮辱的王同學？當初最令人費解的，是看起來人畜無害老實本分的李同學，卻如此具有攻擊性，可見肉眼所見的外貌與品行差之千里。

光陰如水，三十幾載春秋倏忽而過。當年十幾歲的風華少年想必鬢染白霜，不知李同學是否記得當年強行拋過去的那塊紅燒肉？是否反思過自己的年少無知和粗暴無禮？也不知王同學是否全然放下那次傷害，是否早已原諒李同學的年少輕狂？離別故土多年，與王同學和李同學再無聯繫，惟願他們多年以後泯了恩仇。